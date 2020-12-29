Снова вынуждены проверять деятельность частных детских садов в Казани сотрудники прокуратуры. Одна из матерей выложила в соцсети видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, как по коридору проходит женщина и ведет за руку маленького мальчика. Его лицо в крови, а плечи подергиваются - ребенок плачет.По утверждениям матери мальчика, на записи ее сын и заведующая детским садом. Именно последняя, по словам женщина, уронила мальчика лицом вниз.Ребенок вместе с матерью вынуждены были пройти лечение в больнице. Пока они находились в медучреждении, отец семейства, как утверждает женщина, решил расторгнуть договор с частным садиком в одностороннем порядке, но ему отказали, потребовав для начала подписать заявление о том, что к заведению родители претензий не имеют.Как оно было на самом деле, в ближайшее время выяснят сотрудники прокуратуры.- По данному факту проводится доследственная проверка, - также сообщили в СУ СКР Татарстана.