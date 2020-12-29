Соцсети республики буквально взорвало видео, снятое днем 28 декабря на улице Базарная возле одного из магазинов в Чистополе. На нем видно, как от двух полицейских яростно отбивается худенькая женщина. Лежа на спине она пинала ногами правоохранителей, которые пытались поднять ее со снега.\\"Не трогайте меня, я беременна!\\": истошно кричала лежащая на спине. На выручку ей бросились проходящие мимо женщины. Но полицейские лишь отмахивались от них. В эту потасовку активно включился и приятель \\"беременной\\". Правоохранители пытались задержать и его, но мужчине удалось в итоге вырваться и сбежать.В соцсетях интернет-пользователи уже начали возмущенно комментировать произошедшее, ругая полицейских за применение насилия к беременной женщине.На что в МВД Татарстана поспешили отметить, что ее беременность вызывает большие сомнения - ни в одном медицинском учреждении Чистополя женщина не стоит на учете как будущая мама.А началось все во время рейда по соблюдению антиковидных мер. Сотрудники полиции заметили в магазине пару, которые были без масок. Им предложили их надеть маски, но мужчина с женщиной проигнорировали это. Тогда в их отношении начали составлять административные протоколы. Вот тут-то мужчина начал ругаться и материться, а также отказался представляться. Тогда стражи порядка решили отвести пару в отдел полиции. На что женщина в итоге и устроила настоящий \\"концерт\\". В результате которого ее знакомый смог сбежать.Но его вскоре поймали. Им оказался уже ранее судимый 26-летний местный житель. Выяснилось и то, почему он отказался пройти в отдел полиции - мужчина был под наркотиками.В результате в отношении \\"беременной\\" женщины возбудили административные дела по статьям \\"Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения\\" и \\"Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции\\".- За тот поток нецензурной брани, которые вылила на полицейских пара без масок, и применение насилия в отношении сотрудника патрульно-постовой службы собран материал, который будет направлен в Чистопольский следственный отдел СУ СК для принятия процессуального решения, - сообщили в МВД Татарстана.Так, что возможно паре уже грозит не только штраф, но и уголовная ответственность.