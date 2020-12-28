Настоящая погоня за нарушителем ПДД произошло вечером в воскресенье, 27 декабря, в Зеленодольске, сообщают в прокуратуре Татарстана. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2110, чье неуверенное движение по улице Ленина привлекло внимание инспекторов ДПС. Когда автомобиль остановили, и инспектор ГАИ попытался подойти к автомобилю, то \\"десятка\\" сбила мужчину.Остановить водителя смогли только выстрелы из табельного пистолета, который был вынужден применить напарник раненного.Нарушителя задержали. В его крови обнаружили 0,751 мг/л алкоголя.Сотрудникам правоохранительных органов злоумышленник оказался известен - это 37-летний мужчина, ранее был судим за изнасилование. Вышел на свободу он в сентябре 2020 года. Ранее, в 2008 году, он был лишен водительских прав на 1,5 года, но в 2011 году срок действия их совсем истек и более мужчина их не восстанавливал.- Водитель задержан в административном порядке, на него составлены девять протоколов за нарушение ПДД, - сообщили в МВД Татарстана. - Сотрудник Госавтоинспекции был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье \\"Применение насилия в отношении представителя власти\\". Мужчина грозит до пяти лет лишения свободы - в его действиях усматривается рецидив.Расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры Татарстана.