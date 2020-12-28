В последний день уходящего года Татарстан окажется под влиянием теплого атмосферного фронта северо-западного циклона, сообщает региональный Гидрометцентр. По его предварительному прогнозу, морозы ослабеют. Так температура воздуха ночью ожидается в пределах от -13 до -18 градусов, при прояснениях на востоке Татарстана может быть и все -23.Днем будет гораздо теплее - от -7 до -12 градусов. Местами пройдет небольшой снег.В первые же дни нового 2021 года в Татарстане потепление продолжится – ночью от -9 до -14, днем от -6 до -11 градусов. Но гололедица на дорогах сохранится.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Татарстане ожидается мороз до -32 градусовВ ближайшие дни существенных осадков не ожидается, как и усиления ветра (подробности)