Каждый год Казань становилась одной из точек на карте путешествий знаменитого «Рождественского каравана» Coca-Cola — социального проекта, созданного по мотивам знаменитой рекламы с вереницей новогодних грузовичков.В предыдущие два года гостями больших рождественских фестивалей были подростки с особенностями развития и находящиеся в трудных жизненных ситуациях — для них праздник становился кульминацией насыщенного года. В новой для себя среде ребята знакомились со сверстниками, делали открытки, учились первым аккордам на гитаре, ритмам на ударной установке и трюкам у иллюзионистов, помогали Санте и вдохновлялись на развитие.В этом году из-за эпидемиологической обстановки собрать всех вместе и сделать подопечных некоммерческих организаций соорганизаторами мероприятий становится невозможно. Поэтому Coca-Cola в России проводит проект в онлайн-формате. Так что участником знаменитого «Рождественского каравана» Coca-Cola в 2020 году может стать каждый казанец!Всё самое интересное происходит на странице проекта в Instagram. Подписавшись на неё, можно познакомиться с историями подростков с особенностями развития и находящихся в трудных жизненных ситуациях, узнать, что такое инклюзивное общество, и как каждый из нас может быть полезным, делая это правильно и максимально эффективно. Здесь состоятся два конкурса с розыгрышем специальных новогодних наборов из инклюзивных мастерских благотворительного фонда «Антон тут рядом» с изображенным на них главным призывом этого года: «Будьте ближе как никогда раньше».А ещё своей подпиской вы сделаете доброе дело: за каждого подписчика Coca-Cola в России добавит по 10 рублей к исходному 1 млн рублей благотворительных пожертвований в четыре фонда-партнера: «Антон тут рядом», «Гольфстрим», «Дом Роналда Макдоналда», «Солнечный город». Итоговая сумма будет понятна 31 декабря — такой вот новогодний подарок!Для самих ребят, которые каждый год участвуют в празднике «Рождественского каравана» Coca-Cola и ждут его, организаторы подготовили специальную программу инклюзивной новогодней экскурсии в формате онлайн с игровыми механиками и тематическим интерактивом. А многочисленные сюрпризы помогут им завершить этот год на самой позитивной ноте.Стать ближе как никогда раньше и подписаться на страницу «Рождественского каравана» Coca-Cola можно тут.