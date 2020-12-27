На пилораму в селе Поспелова Елабужского района зоозащитники приехали по сообщению о том, что там сожгли кошку. Им рассказали, что один из рабочих по пьяни кинул животное в раскаленную печь: «Помешала она ему, помогите». Пришлось срочно везти животное в клинику.- Заключение - обгорели все конечности, некроз, спасти лапы нереально. Обрекать животное на мучения не будет никто - не сможет ни сама есть, ни в туалет ходить. Было принято решение об эвтаназии, - сообщили зоозащитники на официальной странице в инстаграме «Твори добро Татарстан». – Животное больше не испытывает боли, но что оно пережило за те минуты в раскаленной печке, пока другие рабочие не прибежали на вопли и не вытащили его оттуда кочергой.После того, как кошку усыпили, зоозащитники написали заявление в правоохранительные органы.- По факту сожжения животного в печи было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое отношение к животным с применением садистских методов», - сообщили в прокуратуре Татарстана.В надзорном ведомстве также отметили, что расследование этого уголовного дела взято на особый контроль.