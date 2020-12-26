Психологи отмечают, что целеполагание – это важная часть в жизни каждого человека, которая позволяет увидеть конкретные результаты, успехи и достижения, а также рационально оценить собственные силы для постановки целей на будущее. Специально перед Новым годом «Комсомольская правда» совместно с психологом делится советами о том, как подвести итоги и проанализировать достижения, определить свои сильные и слабые стороны, а также сделать главное – поставить цели на 2021-й год и выбрать вектор собственного развития.«Анализируйте свою, а не чужую жизнь»Плюсов у техники целеполагания очень много: только путем анализа вы четко понимаете, что удалось реализовать, где вы преуспели, в какой сфере жизни ситуацию нужно улучшить и куда конкретно направить свои силы в следующем году. Но часто происходит так, что мы оцениваем себя, ориентируясь на других людей, то есть сравниваем себя с друзьями, знакомыми или коллегами, но это неправильный подход. Об этом отмечает и психолог Чулпан Нигматзянова.– Все верно, с позиции здоровой психологии, мы должны сравнивать, анализировать и делать определенные выводы, но сравнивать нужно себя не с другими людьми, а с самим собой. Необходимо задаваться вопросами: Каким я был вчера? Какой я сегодня? И каким я хочу быть завтра? Именно эти вопросы помогут вам визуально структурировать свою жизнь, понять, что получилось и что нет. Ориентируйтесь только на себя и делайте выводы, исходя из собственной жизни.Помните, что, когда мы прописываем свои достижения и успехи, внутри нас просыпается энтузиазм, появляются эмоции счастья и радости, которые переполняли нас в момент достижения той или иной цели. Тем самым мы начинаем чувствовать себя намного лучше и говорим себе: «Да, этого достиг именно я! Это мои успехи и мои достижения, поэтому я горжусь собой». Также подведение итогов помогает нам понять, для каких сфер жизни нам не хватает определенных ресурсов, поэтому обязательно анализируйте конкретные поступки и произошедшие с вами события, - считает психолог.Выберите свою технику подведения итоговСпособов определить свои достижения очень много, например, можно выписать 20 самых главных целей, которых вы достигли в течение года. У вас должен получится список из конкретных результатов, которые могут касаться любой сферы жизни: образования, карьеры и профессионального роста, семьи, спортивных достижений, духовного развития и так далее. Главное в таком подходе анализа – похвалить себя за все свои успехи и результаты, даже самые маленькие.- Еще одна техника подведения итогов – благодарности. Составьте список вещей, событий и людей, которым вы благодарны за возможности, поддержку, удачу или просто приятное стечение обстоятельств. Обязательно сосредоточьтесь на приятных воспоминаниях и моментах, которые произошли с вами в течение года и скажите: «Спасибо» самому себе. Со своими эмоциями можно поработать и с помощью техники анкетирования или интервью. Например, четко сформулируйте ответы на вопросы: Какой была главная цель 2020-го года и удалось ли ее достичь? Какие цели потеряли актуальность в этом году и почему? Если бы вы могли изменить три своих решения или выбора в этом году, какими бы они были? Какие сферы жизни приносят вам больше всего радости, а какие – печалят? Что важного сделали для себя, семьи, близких и друзей? Какие уроки вы усвоили в течение этих 12-ти месяцев? Также подвести итоги года можно с помощью письма самому себе. В такой записке передаются мысли, эмоции, чувства по окончании года и анализируются события и моменты, которые вас тревожат или, наоборот, приносят счастье и гордость. Письмо – отличная возможность посмотреть на себя «сверху» или «со стороны», вспомнить все, что произошло, похвалить себя и сделать выводы. Просто напишите все, что приходит в голову, большим потоком мыслей, как эссе или школьное сочинение на тему «Как прошел мой 2020-й год», потом четко проанализируйте записи и ответьте на вопросы: Почему в той или иной ситуации вы поступили именно так? Из-за чего произошли неудачи или не выполнились поставленные цель? На что нужно было обратить больше внимания? - отмечает НигматзяноваКолесо жизненного балансаОдна из самых популярных методик по подведению итогов года – «Колесо баланса», когда вы разделяете свою жизнь на несколько составляющих и определяете, насколько вы довольны той или иной сферой. Эта техника помогает четко увидеть результаты, если вы откровенны сами перед собой. Здесь также придется вспомнить все то, что произошло с вами в течение года: ваши чувства, какие-то ситуации, счастливые и неприятные моменты, ссоры и конфликты, ваше настроение в определенный период времени и так далее.Нарисуйте на бумаге круг и разбейте его на равные части, в каждой из которых напишите одну сферу жизни. Например: духовное развитие; карьера; семья, любовь и отношения; здоровье, спорт и красота; общение и друзья; финансы и тому подобное. Внутри каждой секции напишите процент того, насколько вы довольны тем, что делали в течение года для развития этой части своей жизни, а также конкретные действия. Психолог советует подходить к этому заданию с предельной честностью:– «Колесо жизненного баланса» четко покажет вам, в каких сферах вы преуспели, а где немного сдали позиции. Если чувствуете пробел в каком-то разделе, то направьте больше собственных сил и ресурсов именно туда в следующем году, уделяйте этому внимание и находите возможности. Эта техника отчетности и целеполагания поможет вам встретиться с реальностью и увидеть происходящее конкретно. К сожалению, многие люди живут в своих мечтах и грезах, из-за этого не видят реальной картины. Поэтому только честная работа и всесторонний анализ жизни помогут человеку вернуться в настоящее и взглянуть визуально на то, в каком состоянии сейчас находится его личность и в целом его жизнь, – отмечает психолог.