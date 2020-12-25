Еще в начале ноября 51-летний Дмитрий Ч. из Пензы приболел. Небольшая температура, ломота в костях, как сперва показалось самому мужчине - он просто простудился, поэтому решил не обращаться к медикам, а попробовал вылечиться сам, на дому. Дни шли, но лучше ему не становилось. Как итог, 7 ноября его госпитализировали в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи.Диагноз шокировал как самого мужчину, так и весь персонал клиники. У него обнаружили коронавирус, пневмонию, а его легкие были поражены на 100%.- Сто процентов – это когда поражено всё лёгкое, полностью. В подобных ситуациях врачи даже не берутся прогнозировать, - уточнили в пресс-службе пензенского минздрава.Прогнозы действительно были неутешительные, но врачи не теряли надежды и верили в благоприятный исход. Начался долгий период лечения и восстановления.- В больнице на стационарном лечении пациент находился 1,5 месяца и несколько дней в реанимации. Это был довольно длительный и сложный процесс, требующий усилия как врачей, так и самого организма человека, - рассказала заведующая 5 инфекционным отделением Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Анна Степкина.Пациенту было проведено комплексное лечение с применением антикоагулянтов, препаратов, блокирующих цитокиновый шторм, назначались противовирусные, антибактериальные средства, кислородная поддержка с использованием неинвазивной ИВЛ.- И, конечно, очень важен позитивный настрой пациента, его вера в выздоровление, тогда все силы активизируются, и организм сам начинает активно бороться с болезнью. Если человек сдался, врачу уже тяжелее помогать пациенту, - подчеркивает Степкина.И вот, спустя долгих полтора месяца Дмитрий наконец покинул медучреждение. Да, впереди еще долгий период восстановления. Такие болячки просто так не победить, но главные проблемы уже позади- Болезнь, конечно, жуткая. Я очень благодарен врачам, всем медсёстрам и медбратьям, санитарам. Они меня спасли. Вы бы видели, как им самим тяжело работать. Пожалуйста, берегите себя, относитесь серьёзно к тому, что нам говорят врачи о масках, дистанции и изоляции. Пережить такое, что пережил я, - не пожелаю никому, - признался Дмитрий.Выписка Дмитрия стала отличным подарком для его семьи на Новый год. Праздник мужчина встретит вместе со своей женой и сыном.