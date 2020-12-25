26 декабря в эфире ТВ-3 стартует ежегодный благотворительный марафон добра «Новогодние чудеса», который телеканал проводит совместно с фондом «Детские сердца». В нём примут участие звёзды популярных проектов, которые ТВ-3 транслировал в эфире в 2020-м году.Среди участников: Марьяна Спивак и Наталья Земцова (сериал «Эпидемия»), Рина Гришина (сериал «Агентство О.К.О.»), Лукерья Ильяшенко (сериал «АВАНПОСТ», шоу «Последний герой. Зрители против звёзд»), а также Кристина Казинская (сериал «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Мёртвое озеро») и Анна Котова-Дерябина (сериал «Учителя»).Звёзды и телезрители вместе помогут одиннадцатилетнему мальчику Андрею Габдулгазизову из Марий Эл, которому диагностировали врождённый порок сердца.Страшный диагноз Андрею поставили, когда ему было всего 2 месяца. С тех пор он перенёс несколько сложных операций. Первая операция, которую провели в 2011-м году, прошла успешно. Андрею стало лучше, но ненадолго. Уже через четыре года мальчику понадобилась ещё одна операция, которая, в итоге, не принесла никакого результата.В 2016 году фонд «Детские сердца» помог родителям Андрея собрать деньги на операцию в голландской кардиоклинике, и мальчику стало лучше. Сейчас он учится в 4 классе, ходит в художественную школу и замечательно рисует. Андрюша очень любит гулять и общаться с друзьями. Чтобы сын поправился, родителям нужно собрать деньги на ещё одну, самую важную операцию. Клиника выставила семье счёт в 6 120 000 рублей.Чтобы спасти Андрея, достаточно отправить смс с суммой пожертвования на короткий номер 7195 – и помочь свершиться новогоднему чуду.ТВ-3 и благотворительный фонд «Детские сердца» проводят Новогодний марафон добра в поддержку детей с пороком сердца уже в пятый раз. В прошлом году телезрители помогали двухлетнему Роме Карасёву и собрали более 10 млн рублей. Всего за время проведения акции зрители канала ТВ-3 помогли оплатить лечение 36-ти детям.Благотворительный фонд помощи детям с врождёнными заболеваниями сердца «Детские Сердца» (свидетельство ГУ Минюста России по г. Москве № 15213 от 09 сентября 2002 г.) был создан в сентябре 2002 года.Благотворительный фонд «Детские сердца» помогает детям с врождёнными пороками сердца, чьи родители не в состоянии сами оплатить лечение.За 18 лет дарители пожертвовали в Фонд более 1 миллиарда рублей. На эти средства прооперированы 4 040 детей. 97% из них сейчас полностью здоровы. Помимо адресного сбора средств, Фонд приобретает медицинское оборудование в кардиологические клиники и расходные материалы для проведения эндоваскулярных операций.