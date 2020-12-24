В этот четверг, 24 декабря, состоялась большая пресс-конференция президента Татарстана Рустама Минниханова. На встрече с журналистами глава республики не только отвечал на вопросы, но и дал оценку уходящему 2020 году, а также принимаемым решениям во время пандемии коронавируса.ПРО ЭКОНОМИКУ- Год был не простой, мы его завершаем с потерями в бюджете. Доходная часть упала. Повлияло ограничение по добыче нефти. Упал спрос на продукцию машиностроительной продукции и нефтехимию, - начал Рустам Минниханов.При этом, по словам президента Татарстана, наблюдается рост в сфере нефтепереработке и в агропромышленном комплексе. Отметил он и огромную поддержку от федерального центра.- Огромное спасибо Владимиру Путину за призыв Михаилу Мишустину поддержать регионы. Очень быстро сейчас правительство России реагирует. Мы получили два транша - 23 миллиарда рублей. Половину нам компенсировали. Это очень большая поддержка, - отметил Рустам Минниханов. - У нас, кончено, был небольшой жирок. Мы участвовали во всех федеральных программах, были еще остатки на счетах благодаря всему этому мы смогли реализовать все намеченное.Речь идет о 50 региональных и национальных проектов. По словам главы республики, если бы не федеральная помощь было бы очень трудно, она стала смягчающим фактором и помогла в стабилизации экономики региона. Тем не менее в 2020 году в бюджет Татарстана поступит доходов меньше на 48 миллиардов рублей, чем в 2019-ом.ПРО ПАНДЕМИЮ И ВАКЦИНУ- Все это для нас было неожиданно, не было масок, специальных костюмов, средств для дезактивации, не хватало оборудования, лекарств, регламентов как лечит, все шло методом проб и ошибок, а сейчас все работает, - вспомнил президент Татарстана о том, как страна и республикам встретила пандемию коронавируса. - Мы понимаем, что некоторые вещи могли бы сделать по-другому. Сейчас работу системы здравоохранения восстановили, но результат есть результат. Большой урон, много смертей.Также Рустам Минниханов считает, что в начале зря перевели татарстанские школы на дистанционное обучение. По его словам, могли бы и так справиться при строгом соблюдении санитарных требований.Отметил он и стодневное строительство инфекционного комплекса в Казани. По его словам, был вариант построить модульный одноэтажный комплекс, как это было сделано в других регионах. Но когда стало ясно, что разница во времени его возведения будет незначительная – вместо 90 дней 100 дней, то решили строить капитальное трехэтажное здание. Обычно на такой проект уходит 17 месяцев.По мнению президента Татарстана, ситуация с коронавирусом заставила задуматься не только о наличии лекарств и оборудования, но и о специалистах.- Мы с министром зашли в «красную зону» во всей этой амуниции. Ходили полчаса, как туристы. Но в этом медикам приходится работать целый день – тяжело, - отметил Рустам Минниханов.Также, по его словам, в Татарстане строго требуют соблюдать антиковидные меры, благодаря чему в республике низкий уровень заболеваемости коронавирусом по России, хотя школы работают как обычно, открыты кафе и проводятся культурные мероприятия.- Коронавирус никуда не ушел, он с нами, но мы научились в этих условиях работать. система здравоохранения работает. Мы получили серьезную финансовые средства от федерального центра на покупку лекарств и перепрофилирования больниц, самим сделать это было бы сложно, - отметил глава республики и сообщил. – Тема коронавируса требует постоянного реагирования. На период новогодних праздников мы выделили средства, чтобы наши больницы и поликлиники были оснащено лекарствами и персоналом.ПРО МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС- Не все формы малого бизнеса серьезно пострадали (имеется в виду период самоизоляции - Ред.). Были ограничения, но потом стали все открывать. Но чтобы мы не делали, все-таки серьезно пострадала именно сфера гостеприимства – туризм, - заметил президент Татарстана.По его данным в республике за период пандемии закрылось более 2% субъектов малого и среднего бизнеса. При этом в целом по России этот показатель значительно выше.- Мы в постоянном диалоге. Даем консультации как можно поддержать бизнес, но не всегда это удается, - заявил Минниханов. – После окончания сроков предоставленных отсрочек, будем смотреть, как еще поддержать бизнес. Будем оказывать содействие. Особенно это касается общепита и туризма они действительно серьезно пострадалиСреди прочего глава республики считает, что местным предпринимателям надо помогать выходить и продвигаться на площадках онлайн-торговли.ИНВЕСТИЦИИОтвечая на вопрос об объемах инвестиций в Татарстан в 2020 году Рустам Минниханов сообщил, что прямые иностранные финансовые вливания снизились по сравнению с 2019-м на 24 – 25%- Это по 9 месяцам. Может по итогам года лучше будет, - сказал президент Татарстана.По его словам, в этом году республика активно привлекала инвестиции из других регионов. Тут отмечен рост на 13%- Но наш основные инвестиции - это реинвестиции местные крупных предприятий, - сказал Минниханов и добавил. - Мы наверное упадем по инвестициям в основной капитал, но все равно будет 600 миллиардов рублей. Это большая цифра.ПРИВИВКА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТАГоворя о вакцинации от коронавируса в Татарстане, Рустам Минниханов отметил, что желающих сделать прививку пока очень мало. Напомним, вакцинация от COVID-19 добровольная.- Много людей у которых уже есть антитела, в республику поступили уже две вакцины. Желающих вакцинироваться из группы риска очень мало. Викторовская (вакцина «ЭпиВакКорона» - Ред.) кончилась почти - там 500 человек, а «Спутника V» еще есть. 3 000 доз еще получили. Будем работать, все равно будем вакцинироваться. Мы вошли как пилотный регион по вектору (вакцина «ЭпиВакКорона» - Ред.). При выборке людей выяснилось, что более 50% из них уже имеют антитела и вектором их нельзя вакцинировать, - сказал глава республики.Ответил Рустам Минниханов и на вопрос – собирается ли он сам делать прививку от коронавируса.- Сегодня хотел сдать кровь, чтобы проверили, не успел. Завтра сдам. Нет никаких сомнений, что вакцины нужна. Многие наши коллеги в Москве вакцинированы. Как только я вакцину сделаю я вам сообщу, - заверил президент Татарстана.О ТАТАРСТАНЦАХ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ И МИШУСТИНЕВо время пресс-конференции главе республики задали вопрос по поводу того, что в последнее время татарстанские чиновники начали занимать руководящие должности уже на федеральном уровне.- Это ценнейшие кадры, которые нам тоже нужны. К сожалению, лучшие из лучших по тем или иным причинам уезжают. Я бы никого бы не отпустил добровольно. Но есть другая часть. Вот Марат Хуснуллин (сейчас является заместителем премьер-министра России – Ред.) занял важнейшую позицию в правительстве РФ. Да он в Москве работал, но задатки он получил в Татарстане. То есть это оценка тех кадров, которые в республике воспитываются, - сказал Минниханов. - Ирек Энварович (Ирек Файзуллин был назначен главой Минстроя России – Ред.) - председатель правительства РФ позвонил мне и говорит: вот мол нужен нам ваш министр. Кончено для нас это большая потеря, но раз нашему государству нужны такие квалифицированные кадры. Все это говорит о том, что Татарстан - это школа кадров. Азат Кадыров тоже вот очень нужен нам здесь, а его пригласили в Минспорта РФ (сейчас он является первым заместителя министра – Ред.). И много на таких позициях представителей Татарстана. Я бы не делил бы там татарская партия или нет, мы все партия Российской Федерации. Мы граждане этой страны. Не может быть Татарстан успешным если в стране будут какие-то проблемы. Поэтому мы государственники, россияне хотим, чтобы наше государство было сильным.На пресс-конференции президента Татарстана также попросили оценить работу нынешнего правительства РФ и непосредственно его главу –Михаила Мишустина.- Что касается Мишустина, так получилось, что я его знаю давно. Он работал в налоговой, потом в Росреестре, работал с нами по созданию особых экономических зон, много нам помогал, - начал Минниханов. - Я считаю, что правительство РФ сработало во время пандемии великолепно. В этом виден почерк Мишустина. Он очень системный человек. С ним сложно говорить об абстрактных вещах, он их сразу переводит в конкретику. Например, я прихожу к нему, а он сразу говорит: нет. Наверное, неприятно, когда тебе говорят: нет. Но когда имеешь дело с таким конкретным человеком, то это ничего. Я видел его поручения вице-премьеру и министрам, там даже есть доска позора – красным некоторые отмечены. Все прозрачно. Нам еще много нужно учится такие системные решения принимать, чтобы не было провалов. Я уверен, что правительство с этой проблемой (коронавирус – Ред.) справится. Команда там активная, ну и нам придется бегать в некоторых местах, но мы готовы к этомуПРО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАССЫ М-12 «МОСКВА - КАЗАНЬ»Не обошли журналисты на пресс-конференции и тему строительства скоростной платной автотрассы М-12 «Москва - Казань». Тут отдельно речь пошла о возмущениях жителей домов, около которых будет построена эта дорога.- Там несколько деревень, через которые пройдет трасса. Я их (местных жителей – Ред.) тоже понимаю. Они хотели жить на природе, а там рядом трасса пройдет. Их реакция понятна. Но в целом для народа это 10 плюсов, нам просто повезло. М-12 будет более востребованной трассой, чем ВСМ. Смотрите М-7 уже забита, никакого там развития, - сказал президент республики. - Все будет сделано (на трассе М-12 – Ред.) с соблюдением санитарных норм, с шумозащитными экранами. Всевышний должен дать нам силы и немножко денег, чтобы проект был реализован за три года, и я уверен, что он будет за этот срок реализован.ПРО ЗАСТРОЙКУ В ЦЕНТРЕ КАЗАНИ И ЖИЛЬЕЖурналистов также волновал вопрос и о том, будет ли в Татарстане ренновация, о доступности жилья в Казани, перестанет ли Рустам Минниханов лично утверждать строительные проекты в историческом центре столицы Татарстана и почему на строительном рынке города мало федеральных застройщиков.- Не от хорошей жизни я приглашаю прокурора и специалистов. Жажда наживы - это такая штука, что ты забываешь и родную мать. И предприниматели, к сожалению, это кто? Это человек, которым движет жажда наживы и это нормально. Но у нас центра (имеется в виду исторический центр Казани – Ред.) больше нет. И мы очень много ошибок уже сделали. И здесь доля вины моей тоже есть. Поэтому по историческому центру мы утвердили какой он должен быть. Это не моя прихоть я просто как руководитель республики, как гарант конституции Татарстана должен смотреть, чтобы не было там желания вместо скажем трех этажей восемь построить, - сказал президент Татарстана. - Я считаю, что исторический центр наше достояние. Мы должны после себя все оставить так, чтобы потомки в нас не тыкали пальцем. Просто мне стыдно, когда в таком красивом городе, в историческом центре стоит высотка, когда ее можно было построить в другом месте. Центр не может иметь высотную застройку. Кому-то это не нравится, но я работаю не для того, чтобы кому-то нравиться. Главное, чтобы результат был такой, чтобы потом стыдно не было.Говоря же о возможной ренновации в Татарстане, Рустам Минниханов отметил, что в регионе и Казани много таких незадействованных площадок.- Закон в части ренноваци будет принят – мы, конечно, будем участвовать. Зачем какую-то разруху держать, лучше привести ее в порядок, - сказал глава региона.Отвечая же на вопрос о доступности жилья, Рустам Минниханов сослался на существование в Татарстане программы социальной ипотеки. Отсутствие множества федеральных игроков на строительном рынке Казани он объяснил не закрытостью, а наоборот нежеланием самих застройщиков приходить в город.- У нас своих игроков много. Но мы не закрыты. Одному крупному игроку я сказал: давай приезжай у нас есть тут несколько больших площадок. Но маржинальность скажем в Москве и Московской области больше, - рассказал глава республики. - Но в Казани сейчас тоже большой спрос на жилье. У нас тут работают из Кировской области и Удмуртии, а москвичей пока не было, Сейчас они из-за повышения маржинальности снова рассматривают Казань – это нормально. Казань обретает облик современного города. Поэтому порядка 30% построенных квартир покупается уже даже не татарстанцами – это хорошо.