Это, можно сказать, были годы борьбы корейского народа за претворение в жизнь его заветов. У руля этой священной борьбы всегда стоял Председатель Госсовета КНДР Высший руководитель Товарищ Ким Чен Ын.Он так же, как Великий руководитель Товарищ Ким Чен Ир, непрерывно продолжал руководство на месте делами, поднимая народ на претворение в жизнь его заветов. Где бы он ни был, всегда первым делом узнавал о ходе работ по осуществлению его заветов и осветил ориентиры и пути в этом направлении.Так, под руководством Высшего руководителя Товарища Ким Чен Ына корейский народ добился впечатляющих успехов в этом деле.В декабре 2012 года корейские научно-технические работники успешно запустили ИСЗ «Кванмёнсон-3» № 2. Итак, претворен в жизнь завет Великого руководителя Товарища Ким Чен Ира о запуске практического спутника в 2012 году в честь 100-летнего кимирсенского юбилея.Успешно завершено строительство многих важных объектов. Это улица Чханчжон и Народный театр, которые находятся в центре города Пхеньяна.А также НИИ онкологии молочной железы при Пхеньянском роддоме, Народный открытый каток, роликодром и Пэктусанская ГЭС героической молодежи, инициатором возведения которых был Великий руководитель Товарищ Ким Чен Ир и на которые обращал он большое внимание.Сегодня в КНДР произошли феноменальные события, чего так пожелал Великий руководитель Товарищ Ким Чен Ир. В горниле битвы за преодоление ультрасовременных рубежей силой науки и техники страна получила стремительное развитие: благоустроены на современный лад или построены многие предприятия металлургической, химической промышленности и других отраслей народного хозяйства; повсюду в стране созданы комплексы массовой эмоционально-культурной жизни, в том числе Мунсуский аквапарк, Миримский конноспортивный комплекс, Масикрёнский горнолыжный комплекс; построены также современные улицы ученых «Мирэ» и Рёмён и др. В прошлом году город Самчжиён, расположенный в северной окраине страны, превратился в великолепный образец культурного городка в горной местности, в средней части страны благоустроена Яндокская бальнеологическая зона культурного отдыха. И в нынешнем году построено много современных заводов, которые содействовали бы развитию экономики страны и улучшению жизни населения. Некоторые районы, пострадавшие от наводнений и тайфуна, превращены в поселки с имиджем социалистической феерии.До конца и последовательно осуществить предначертания и заветы Великого руководителя Товарища Ким Чен Ира - таковы твердые убеждения и незыблемая воля корейского народа.