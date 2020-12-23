В декабре 2020 года республиканский Союз журналистов выступил с инициативой создать Ассоциацию издателей и распространителей печатной продукции Татарстана. Предложение получило поддержку у ряда распространителей, издателей и редакторов СМИ.Так, сегодня, 23 декабря, в 14:00 на учредительном собрании Ассоциация была создана, в нее уже вошло 14 членов. Председателем была избрана редактор одной из газет Венера Якупова.Данное сообщество должно объединить распространителей печатной продукции, редакции СМИ, издательства, типографии, заинтересованные в развитии рынка распространения периодической печати, продукции издательской и полиграфической деятельности.Сегодня по обеспеченности населения нестационарными специализированными объектами по распространению периодической печати в рейтинге регионов России по обеспеченности киосками прессы Татарстан занимает всего лишь 74 место (по итогам 2019 года).Ассоциацию издателей и распространителей печатной продукции Татарстана была создана, чтобы модернизировать в республике розничную торговлю прессы и иной печатной продукции в соответствии с требованиями и вызовами времени.Члены Ассоциации будут содействовать разработке и систематизации правовых актов, регулирующих полиграфическую, распространительскую и издательскую деятельность, а также способствовать расширению рынка печатной продукции и созданию современных цивилизованных условий для розничных продаж.- С одной стороны, мы должны сделать печатную периодику более доступной, чтобы её не сложно было найти, с другой - способствовать её популяризации, как социально значимого института. Кроме того, важно, чтобы у такой большой отрасли, в которой работает значительное число типографистов, издателей, журналистов, рекламщиков, дистрибьюторов, продавцов книг и прессы, наконец появился бы инструмент общественного представительства и влияния, - заявил региональный управляющий «Комсомольской правды» в Казани и Татарстане Тимур Бадретдинов. - Прошло время, когда конкуренция на рынке печатных СМИ была игрой с нулевой суммой. Сейчас как никогда важно действовать в парадигме «win-win».