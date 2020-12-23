Сотрудники Росгвардии Татарстана начали проводить профилактическую информационную акцию “Безопасный Новый год”. Традиционно они обследуют техническую укрепленность жилого сектора, проводят индивидуальные беседы с гражданами и раздают им памятки с рекомендациями и условиями оборудования квартир средствами охранно-пожарной сигнализации.КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЕ ЖИЛЬЕ?В среду, 23 декабря, представители вневедомственной охраны рассказали журналистам, какие меры нужно соблюдать людям, чтобы в грядущие новогодние праздники, которые многие проводят вне дома, не стать жертвами воров.На сегодня самая действенная мера - установка централизованной охраны. Ведь за последние годы в Татарстане с охраняемых объектов и квартир не было допущено ни одной кражи.Росгвардия находится на рынке охранный услуг уже 68 лет. В республике сейчас ежесуточно работают 152 мобильные группы задержания.- За прошедший год подразделениями вневедомственной охраны обеспечена охрана около 14 тысяч объектов различных форм собственности, более 29 тысяч квартир и 6,5 тысяч коттеджей, садовых домиков и гаражей, - отмечают в пресс-службе Управления.ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЬЯЕжемесячная охрана квартир составляет порядка 250 рублей, коттеджей - около 550. Все эти деньги поступают в местный бюджет. Единственные большие траты - оборудование жилища различными датчиками. Дороже всего это обходиться жильцам первых и вторых этажей, куда воры могут пробраться в том числе и через окно.При возникновении экстремальной ситуации сигнализация \\"сообщает\\" на пульт охраны и включает звуковое оповещение. При отключении электричества сигнализация работает от аккумулятора. А чтобы избежать грабежей и разбойных нападений можно установить кнопку экстренного вызова наряда.Также сотрудники Росгвардии советуют татарстанцам устанавливать на входные двери разные замки и закрывать их все, когда нужно покинуть квартиру или дом. На окна - особенно первых этажей - можно установить бронестекло или современную решетку, которая не будет нарушать пожарных требований.ПОМНИ!Однако, даже при наличии дома всего необходимого оборудования, нельзя забывать об элементарных правилах безопасности. Так, при выходе лучше перепроверить закрыты ли все окна и входы на чердак, не сообщать о своих поездках в соцсетях, а также попросить близких систематически проверять ваш почтовый ящик и забирать оттуда накопившуюся корреспонденцию.