Сегодня, когда индустрия красоты очень развита, при желании можно долго оставаться молодым и красивым. Однако у многих потенциальных потребителей косметологических услуг, которые хотят продлить молодость лица, возникает вопрос: с какого возраста необходимо делать первый визит к косметологу, с чего начать и как правильно выбрать своего специалиста.Эти и другие вопросы обсудили за круглым столом, который прошел в Казани. Спикерами мероприятия выступили ведущие эксперты сферы красоты: Лилия Робертовна Багаутдинова, врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «Лучано»; Наталия Игоревна Скугорева, главный врач клиники «Ханбике»; Эльмира Мунировна Рахматуллина, врач-хирург, дерматовенеролог, косметолог, заведующий косметологическим отделением «Клиники доктора Обыденнова», руководитель обучающего центра «Академия эстетической медицины».«НИКОГДА НЕ ПОЗДНО»И первый вопрос, который поступил от модератора, касался того, когда же пора начинать посещать клинику эстетической косметологии.По словам Наталии Скугоревой, сделать это никогда не поздно, но, конечно, лучше не затягивать.- Нет определенного возраста для первого визита к косметологу. Но мы знаем, что каждому периоду жизни характерны свои признаки старения. Косметология - прежде всего наука, и эти изменения для нас не новы. Конечно же, зависит от самого пациента, когда впервые идти к косметологу. Но лучше это сделать раньше, особенно зная, что в любом организме процессы старения начинаются с 25 лет. И работа профилактирующего характера всегда желательнее, чем та, которая направлена на исправление уже появившихся недостатков, - прокомментировала Наталия Скугорева.Не менее важна в вопросах борьбы со старением и регулярность визитов к специалистам. При этом большое значение имеет первичная консультация.- Хочу отметить, что знакомство врача-косметолога и пациента происходит на первичных консультациях, тут же составляется план лечения. На первичной консультации мы оцениваем состояние и качество кожи, ее тип и тип старения. Исходя из этого выбираем методы борьбы с имеющимися проблемами. У каждого человека все индивидуально. Возможно, у одного пациента будет четкий контур, высокие скулы, но качество кожи может страдать. Тогда мы выбираем соответствующие процедуры – например: пилинги и биоревитализация. Может быть и иначе. Качество кожи прекрасное, но нет четкого овала, наблюдается гравитационный птоз ткани. В данном случае мы прибегаем к другому плану лечения: подбираем инъекционные препараты на основе гиалуроновой кислоты, которые возвращают на место «треугольник молодости», делают контур лица более подтянутым, четким – а ведь именно это является первыми признаками молодости и свежести - рассказала Лилия Багатудинова.По словам Наталии Скугоревой, ритм посещения косметолога очень важен в вопросах борьбы со старением.- На мой взгляд, самый лучший режим посещения косметолога - раз в месяц. Так специалисты могут вмешиваться аккуратно и в процессы старения кожи, и в процессы старения мышечной ткани.КАК СТАРЕЮТ В ТАТАРСТАНЕ?Мы все наслышаны о разных типах старения лица: к примеру, Америка, Европа и Азия дарят своему населению 3 типа старения с прекрасным сохранением контура лица: мелкоморщинистый (можно назвать Шэрон Стоун), мышечный и усталый тип лица. Чем ближе к экватору, тем сила притяжения уменьшается, что приводит к тому, что у людей, проживающих в этом регионе, кожа темного оттенка с минимальным количеством подкожно-жировой клетчатки - одним словом, она не склонна к птозу (опущению подкожно-жирового слоя). Возвращаясь в Россию, мы наблюдаем принципиально другую картину: наши женщины и мужчины стареют по гравитационному типу, который в буквальном смысле слова заставляет россиян терять лицо. Под его влиянием веки опускаются, носогубные складки гипертрофируются, морщины грусти опускаются от уголков рта к подбородку, скулы обвисают, как и зоны нижней трети лица, - лицо заметно деформируется и как бы стекает вниз.Почему же это происходит и к какому типу можно отнести татарский тип, рассказывает Эльмира Рахматуллина.- Человечество поделилось на четыре типа старения. Это - мелкоморщинистый усталый тип старения, мышечный тип старения (он в основном характерен для Европы) и деформационно-отечный тип старения. И 65 процентов представителей славянского населения попадает именно под этот тип. И я смело могу сказать, что татарский тип тоже подходит под этот вид старения. Он характеризуется тем, что хорошо развита подкожная жировая клетчатка, и вследствие сил гравитации, которые ежесекундно действуют на нас, лицо с годами опадает. К тому же с возрастом подкожно-жировой клетчатки становится больше, она имеет свойство притягивать воду. Все это способствует тому, что лицо заплывает. Появляются следующие характерные признаки для данного типа старения: нечеткий овал, брыли, второй подбородок. Тем не менее можно подчеркнуть следующую особенность: у татарского типа есть хороший анатомический старт. Это то, что дала природа, - высокие скулы. И это помогает людям, кому присущ данный тип старения, хорошо выглядеть. Отмечу, что при деформационном отечном типе старения в основном страдает нижняя треть лица. И, конечно, коррекции будет подвергаться именно эта часть лица, - пояснила Эльмира Рахматуллина. К тому сейчас существуют практически волшебные препараты, которые после первой процедуры дают видимый желаемый эффект – когда овал лица становится четким, вид свежим и отдохнувшим.По ее словам, безусловно, для каждого пациента с конкретным типом старения косметолог создаст индивидуальный план лечения.Своими знаниями о типах старения поделилась и Наталия Скугорева. По ее словам, несмотря на различия, общие принципы старения у всех людей на земле одни и те же.- Да, нам в Татарстане повезло со скулами. Во Франции, например, другой тип - для них характерны высокие лбы. Но в любом случае старение происходит по одним и тем же законам. И сейчас знания косметологов настолько объемны, что специалистам не важно, в какой точке мира работать.СЕКРЕТЫ ДЛЯ ЗИМЫ И ЛЕТАВ успешной борьбе с возрастными изменениями большую роль играет профилактика.- На каждой консультации я даю советы по профилактике старения. Есть общие рекомендации: здоровый образ жизни, правильное питание, питьевой режим, здоровый сон. Это общие понятия о профилактике. Но как косметолог я еще всегда советую не находиться долго на солнце и не забывать про солнцезащитный крем. Зимой тоже есть свои хитрости в плане профилактики старения. Когда наступают холода, включают центральное отопление, воздух становится очень сухой, и я в этом случае всегда рекомендую использовать увлажнитель воздуха. А в качестве профилактических процедур можно посоветовать биоревитализацию препаратами на основе гиалуроновой кислоты, которые не изменяют мимику, не утяжеляют лицо, а наоборот дают тот самый wow-эффект здоровой, увлажненной кожи и сияющей кожи, который может длиться до 8 месяцев, - говорит Лилия Багаутдинова.А вот столь популярный сегодня фейс-фитнес может не только не помочь в борьбе с морщинами, но даже усугубить их.КРЕМЫ ИЛИ КОСМЕТОЛОГ?Также на круглом столе был подробно рассмотрен вопрос о том, в состоянии ли уходовая косметика заменить врача-косметолога.- Без кремов обойтись невозможно. Кремы делятся на классы: масс-маркет, люкс, профессиональные. И каждый класс отвечает своим требованиям. Люди в зависимости от возраста переходят от одного класса к другому. Например, от аптечной косметики к люксовой. Но косметика обеспечивает лишь поверхностное воздействие на кожу. Никакие кремы никогда не заменят косметологию в полном объеме, - отметила Наталия Скугорева.СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬСледующий блок вопросов круглого стола касался трендов и антитрендов в сфере бьюти-индустрии.По словам Лилии Багаутдиновой, сейчас все меньше и меньше клиентов хотят быть похожими на девушек из Инстаграма, которые, хоть и очень привлекательны, но чересчур похожи друг на друга.- Да, действительно, есть такая тенденция, что все становятся как бы «одинаковы с лица». И поэтому в последнее время наши пациенты хотят быть индивидуальными, просят подчеркнуть их уникальные черты. Люди уже изначально говорят, что не желают, к примеру, большие губы. Просят их лишь немного откорректировать и придать небольшой объем., скорректировать природную асимметрию. Из моды ушли также высокие скулы, - рассказала Лилия Багаутдинова.- Последние пять лет идем к тому, чтобы делать лица все более и более индивидуальными. Я уже не вижу на улицах выраженных коррекций, вмешательства косметолога становится мягкими, как бы незаметными. Иногда о коррекции никто, кроме врача и клиента, даже не догадывается. При этом даже возрастные признаки специалисты стараются корректировать незаметно для окружающих, но результативно, - рассказала Наталия Скугорева. Самым лучшим результатом процедур, по словам пациентов, они считают, когда их друзья, знакомые, коллеги спрашивают, не из отпуска ли они вернулись, и откуда такой отдохнувший вид.«ВАША ПРАКТИКА – ЭТО НАША ЗАДАЧА»Нина Наследухова, генеральный директор Allergan Aesthetics в России, подвела итоги уходящего года, отметив положительные тенденции. Также эксперт рассказала, как строится взаимодействие с клиниками эстетической медицины.«2020 год наглядно показал нам, насколько все неустойчиво в мире, какой хрупкой ценностью является здоровье каждого из нас.Именно поэтому сейчас мы, как никогда, полны решимости, оптимизма, и уверены в миссии нашей компании – расширять доступ врачей к инновационным препаратам и передовым медицинским технологиям для обеспечения наилучших результатов для пациентов.Мы начали год очень уверенно. Конечно, квартал с апреля по июнь оказался для нас, как и для всех остальных, трансформационным: нам пришлось максимально быстро переходить в on-line формат коммуникаций с врачами. Команда Allergan Aesthetics настолько эффективно сработала, что, сейчас, в конце года, мы можем по праву гордиться нашими успехами и бизнес-показателями.Если смотреть на глобальный бизнес в целом, нужно делить его на определенные кластеры — как минимум по географическому признаку. Где-то регионы показывают смешанные результаты, какие-то из стран наоборот демонстрируют стремительный рост, а в октябре мы увидели цифры, которые в некоторых странах догнали или даже перегнали прошлогодние показатели. Среди таких стран есть и Россия. Это действительно впечатляет и позволяет судить об очень важной позитивной тенденции: несмотря на все сложности и препятствия, люди стремятся вернуться к обычной жизни.Allergan Aesthetics – глобальный международный бренд, который известен в разных странах. И Россия является ключевым рынком для компании.Практически полностью наш бизнес связан с людьми и постоянным общением, получением обратной связи. Поэтому для нас оказалось крайне важным сместить фокус бренда от глобальных международных инициатив до локальных местных активностей, больше сосредоточиться на непосредственном общении с локальными партнерами – клиниками эстетической медицины и врачами-косметологами, которым мы предоставляем не только передовые эстетические препараты (дермальные филлеры, ботулинический токсин и эстетическое оборудование), но и удовлетворяем их потребности во всесторонних обучающих программах: диссекционные кадавер-курсы по анатомии, междисциплинарные обучающие вебинары, мастер-классы, тренинги по постановке руки и проч.Один из ключевых факторов нашего успеха – это фокус на нуждах наших партнеров и их успешности. «Ваша практика - это наша задача» - это не корпоративный слоган, это наша горячая вера в то, что мы делаем, с чем мы живем. У компании Allergan Aesthetics есть все возможности обеспечить партнеров высококлассным сервисом больших международных компаний, при этом оставаясь актуальными и клиентоориентированными.С COVID-19, или без, эстетическая медицина – это отрасль, в которой большое внимание уделяется новинкам. И тут мы также в скором времени сможем приятно порадовать наших партнеров, чтобы они и дальше могли предоставлять высококлассный сервис своим пациентам, оставаясь при этом уверенными в результатах и безопасности проводимых процедур.»