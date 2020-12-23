КИЛОМЕТРЫ КАЧЕСТВА- К изысканиям и проектным работам по объектам любого уровня мы подходим с высокими требованиями прежде всего к самим себе, - говорит Анастасия Тарасова, генеральный директор ООО «Ладья-Проект». - Ситуация в дорожном строительстве быстро меняется - за короткий период кардинально пересмотрены стандарты и нормативы. Наши конкурентные преимущества опираются на стремление работать с опережением. Успешная реализация каждой задачи становится новым шагом в укреплении деловой репутации.За семь лет компания выросла из маленького офиса с четырьмя работающими до коллектива в почти 40 человек, объединяющего проектировщиков автомобильных дорог и искусственных сооружений, специалистов по изысканиям и строительному контролю. Если вначале занимались разработками для региональных и муниципальных дорог преимущественно в Чувашии, то теперь проектная документация готовится и для федеральных дорог, а в разы возросшие объемы работ охватывают автодороги республик Марий Эл, Удмуртии, Коми, Пермского края и Самарской области. По словам Анастасии Тарасовой, в нынешнем году ООО «Ладья-Проект» достигла символического показателя: общая длина дороги, сложенная из всех выполненных проектов, превысила 1000 км.- Крупнейшим заказчиком для нас сегодня является ФКУ Упрдор «Прикамье», - продолжает генеральный директор. - При этом на федеральных дорогах и объем, и сложность работы выше, потому что выполняются преимущественно капитальные ремонты с комплексным подходом - от укрепления дорожной одежды до обустройства.ШКОЛА ОПЫТА- Впервые с «Прикамьем» мы стали работать после принятия в федеральную собственность автодороги Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь, - вспоминает Анастасия Тарасова. - Наш объект в Белой Холунице Кировской области примыкал к этой дороге, и необходимо было получить технические условия присоединения уже на этапе реализации проекта. Предложили свои варианты. Дорогу мы знали достаточно хорошо, провели там большой объем изысканий…К настоящему времени проектировщиками ООО «Ладья-Проект» разработано 46 проектных документаций на ремонты и капитальные ремонты участков федеральных дорог по заказам ФКУ Упрдор «Прикамье» общей протяженностью 416 км (реализация более 80 процентов из них, или 340 км, уже завершена). Кроме того, заменено почти 3,8 км водопропускных труб. Для «Прикамья» разработаны девять проектных документаций на ремонты и капремонты мостов, два проекта (25 км) наружного освещения.- Работа на федеральных автомагистралях позволила получить опыт проектирования на дорогах высоких категорий, в том числе с перегруженностью автомобильным трафиком, - подчеркивает Анастасия Тарасова.По статистике, одной из основных причин ДТП является выезд на встречную полосу. Эффективный вариант повышения безопасности дорожного движения - устройство разделительной полосы с переводом двухполосного движения в четырехполосное. ООО «Ладья-Проект» ведет проектирование с таким решением на трех участках автодороги М-7 «Волга» подъезд к городам Ижевск и Пермь общей протяженностью 23 км. Проектировщики предложили для безопасной организации левых поворотов и разворотов устройство разворотных петель. И самое главное, все это предполагается без изменения земельных границ дороги, что обычно существенно усложняет и удорожает строительство.Строительный контроль является одним из направлений работы ООО «Ладья-Проект». По «Прикамью» с 2017 года реализовано 18 контрактов на объектах других организаций.Приобретенные наработки стали подспорьем для активного включения в работу в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С 2017 года - начала его реализации - были выполнены проекты 30 участков ремонтов и капитальных ремонтов автодорог общей протяженностью 297 км в республиках Чувашия и Марий Эл, Самарской области.ИННОВАЦИИ И КАДРЫУже вошло в практику, что проекты ООО «Ладья-Проект» фактически прорабатываются до стадии рабочей документации. Здесь исходят из того, что современное проектирование требует досконального и тщательного подхода.Сегодня нет указаний обязательного применения объемного проектирования, но Анастасия Тарасова уверена, что «за этим - будущее».- Мы включились в работу по внедрению технологии информационного моделирования - BIM-проектирование, - рассказывает Анастасия Тарасова. - В ее основе лежит создание трехмерной информационной модели. Результат - улучшение качества проектов и сокращение сроков их выполнения.Для обследования и создания цифровой модели объекта помимо стандартного геодезического оборудования применяется аэрофотосъемка с квадрокоптера. Это открывает возможности для оперативного получения информации вплоть до создания готовой цифровой модели со всеми дефектами.ООО «Ладья-Проект» располагает современной лабораторией, которая используется для полноценного обследования дорожной одежды и состояния конструктивных слоев с целью правильности принятия проектных решений. Опыт специалистов, применяемая методология испытаний широко известны, и сюда обращаются за независимой экспертизой из многих регионов.И конечно, самый главный потенциал ООО «Ладья-Проект» - это люди. Средний возраст сотрудников 35-38 лет, а коллектив представляет собой сплав опыта и молодости. Есть здесь и авторитетные профессионалы - главный инженер Иван Тарасов, специалист строительного контроля Валерий Матвеев и молодые талантливые ребята.К примеру, на объекте капитального ремонта автодороги Р-176 «Вятка» в Республике Коми работает инженер строительного контроля Станислав Константинов. Он осуществляет контроль в том числе за новыми решениями по устройству очистных сооружений и габионных конструкций для укрепления откосов. Каждый специалист компании должен быть готов много работать и постоянно профессионально расти, независимо от своего возраста.- Сегодня наш опыт и возможности позволяют выполнять проекты любой сложности, - подчеркивает Анастасия Тарасова. - Участие в строительстве скоростной платной автомагистрали М-12 Москва -Казань, которая пройдет по территории нашего региона, рассматриваем как одну из приоритетных задач. Рассчитываем также на расширение географии проектирования, дальнейшую реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».СКАЗАНОАнастасия ТАРАСОВА, генеральный директор ООО «Ладья-Проект:«Внедрение новых технологических решений предполагает взаимосвязанную цепочку, чтобы и заказчик, и подрядчик понимали, для чего это нужно и как это работает. Наилучший результат достигается совместными усилиями».АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.ladya-proekt.ru