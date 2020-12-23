Вечером в выходные в Детскую больницу Ульяновской области на \\"скорой\\" вместе с матерью привезли 5-летнего ребенка. Но в приемном покое врачи, как заверяет родительница, не сразу начали осматривать маленького пациента - от мамы потребовали надеть медицинскую маску: \\"Оденьте маску, я вас приму\\".Женщина записала диалог с медиком на видео. Она попыталась объяснить, что не взяла с собой средство индивидуальной защиты - малыш заболел поздно вечером, в больницу их привезли в 23.00. Медицинская маска, по словам матери, есть в ее автомобиле, но времени на ее поиски не было - ей надо было сопровождать ребенка в салоне \\"скорой\\". Но медсестра спокойным голосом повторяла, что не имеет права принимать ребенка, пока сопровождающий будет без маски. На вопрос мамы где она будет ночью искать ее, посоветовала обратиться в аптеку.Видео разговора в больнице было выложено в соцсети. В комментариях под ним большинство интернет-пользователей негодуют по поводу поведения медика. Но были и те, кто встал на сторону больницы, указав, что требования медика были справедливы.Собственные источники \\"Комсомолки\\" в здравоохранении Ульяновской области сообщили, что медицинскую помощь ребенку все же оказали в полном объеме, перед его матерью извинились.