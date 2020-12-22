Валентина Рубцова: «Моя профессиональная миссия – нести радость людям!»

Фото: ТНТ

Новый год на ТНТ начнется с нового сезона сериала «Сашатаня». Семья Сергеевых оказывается в новых жизненных обстоятельствах и снова решает свои проблемы так, что хочется смеяться. Мы поговорили с актрисой Валентиной Рубцовой о том, что особенно важно в это сложное время.

Фото: ТНТ

Валентина, несмотря на непростой 2020 год, совсем скоро телезрители увидят новый сезон сериала «Сашатаня» на ТНТ. А в каких еще проектах вы успели поучаствовать в этом году? Или взяли паузу и смогли заслуженно отдохнуть вместе с семьей?

Я брала паузу, но во время этой паузы у меня были разные пробы, видео пробы. Проб было очень много, но где-то не срослось, где-то не сложилось, где-то выбрали другого человека. И кстати у меня в связи с этим тоже есть история. Один раз мне было очень печально, что меня не выбрали. Потому что в этом проекте был очень классный актерский состав, я мечтала сыграть именно с такими прекрасными актерами. В проект взяли другую. И потом я увидела актрису, которую выбрали, и поняла, что она, действительно, для этой роли подходят лучше, чем я. Я для себя подхватила формулу (ее озвучил какой-то известный человек), что нужно говорить себе после неудачных проб. Не выбрали тебя не потому, что ты не подходишь, а потому что подходит кто-то другой. И теперь у меня уже нет тоски-печали по поводу того, что меня не утвердили на роль.

В «Сашатане» вы воплощаете образ современной жены и мамы. Чем же мама Валя отличается от экранной мамы Тани?

Я стараюсь быть хорошей мамой, в любом случае. Но, наверное, мама Таня более строгая. У Алешки в сериале периодически жизнь бывает не сахар, и с маминой и с папиной стороны. Но в жизни лично я очень мягкая мама, мама Валя – это пластилин, из которого можно лепить все, что угодно. Даже часто слышу в свой адрес, что так не надо, разбалуешь. Но я никого не слушаю, не знаю ни одного постороннего человека, который будет лучше меня знать, что нужно моему ребенку.

Фото: ТНТ

Во время карантина всплыло много проблем в семьях, что привело к росту расставаний и разводов. Как вы считаете, сегодня наше общество переживает крах семейных ценностей? Что служит причиной этому?

Мне кажется, что если отношения были уже немного нестабильны до пандемии, многое замалчивалось, терпелось, накапливалось, то это потом раскрылось и вылилось именно в круг семьи, потому что больше сбросить это было некуда. И это действительно проблема. И печально, что так происходит в семьях. Мне кажется, что прежде всего должна быть любовь. Сидите вы дома 24 часа, смотрите друг на друга, устали, но найдите способ, скажите себе, что это временно, что скоро все пойдут на работу, и все наладится. Нельзя разрушать то, что создается годами. Люди притираются, проходят через многое. И это тоже очередное испытание, которое, к сожалению, не все прошли.

А что, на ваш взгляд, должно делать государство, или как должны вести себя публичные люди, чтобы общество вновь поняло ценность семьи, любви и взаимоуважения? Или же люди должны прийти к этому самостоятельно, без чьей-либо помощи?

Мы не можем заставить государство сделать так, чтобы семьи сохранялись, и люди в них были счастливы. Начинать надо только с себя. А кто виноват в том, что разрушается, что не умеем быть счастливыми? Что касается публичных людей, то зрители их идеализируют. Этого делать нельзя, потому что все живые люди. Но и публичные люди со своей стороны должны знать меру в демонстрации всего того, что происходит в их жизни. Страна не должна знать, кто с кем и как разводится, встречается, изменяет и прочее. У нас исчезла эта тайна, ореол артистов, который всегда создавала некий ажиотаж. Людям становится уже не интересно знать, в каком фильме сыграл актер, а интересна только его личная жизнь. Это неправильно, мы все разрушаем. И еще никогда не стоит забывать о детях. Потому что дети приходят в школу и слышат очень много того, что детям знать не надо. Детей в школе многие воспринимают тоже через призму происходящих событий. Нужно забыть о своих уязвленных чувствах, лучше промолчать, затаиться, но не выплескивать наружу. В мире и так достаточно негатива, зла и обид, чтобы еще публичные люди, которые, в общем, должны нести позитивные эмоции, все это перечеркивали. Я считаю, что публичные люди и в частности телевидение должно формировать эти ценности.

Фото: ТНТ

За какими героями вам самой интересно наблюдать? Какие фильмы и сериалы впечатлили вас в 2020 году?

Из последнего я посмотрела «Королевский гамбит». Это просто что-то невероятное! Красиво, эстетично. И даже то, что опять наша Москва предстала в лубочном виде, никак не повлияло на мое восприятие этого сериала. Это здорово, классно и талантливо сделано. Собираюсь посмотреть сериал «Отмотать назад» с Николь Кидман, поэтому попросила всех, кто уже видел – чтобы никаких спойлеров в ленте! Я дождалась, когда выйдет последняя серия, хочу сразу посмотреть. На Apple TV был классный сериал «Тегеран», про израильскую разведку. Обожаю такие истории. Причем смотрела это на иврите с титрами, даже захотела выучить язык. Очень он мне нравится, в меру мягкий и в меру жесткий. Вообще люблю смотреть сериалы на языке оригинала. Еще сейчас на финском языке смотрю. Он очень сложный, но слышать его мне нравится. И кстати развеян стереотип о том, то финны очень медлительные. Они так стрекочут, на самом деле, и так говорят на своем языке, что это поймать надо!

А как вы относитесь к блогерам в Instagram, Youtube? Смотрите ли кого-то регулярно?

Наверное, меня тоже можно назвать блогером, так как я веду свой инстаграм. Но я не современный блогер, мне очень многое подсказывают. У меня даже какое-то время был свой SMM-менеджер, которая мне очень помогала. Это же целая наука: как обрабатывать фото, когда и как выложить пост. Столько нюансов! И это работа. Чтобы это монетизировать, в это здорово нужно вложиться. Поэтому к некоторым блогерам я отношусь с уважением. Но до того момента, пока они несут полезную инфу, а не что-то, что подает дурной пример. Я своему ребенку объяснила, что популярность – это не признак таланта в наше время. Популярным можно сделать даже стул. Блогер должен что-то нести. Если это какой-то популярный артист, спортсмен, артист балета – это понятно, что мы его рассматриваем через призму его творчества и достижений. А если это просто человек, который кривляется и зарабатывает на этом миллионы лайков и просмотров, то это мыльный пузырь, которого не будет через 2 дня. Регулярно я смотрю не блогеров, а скорее аккаунты каких-то крупных культурных событий, музеев. Нельзя недооценивать уникальность социальных сетей, потому что там просто колоссальные возможности для развития, для расширения кругозора, да даже просто для жизни.

Фото: ТНТ

У вас более 930 тыс подписчиков в Instagram, а подумывали ли вы о том, чтобы завести собственный Youtube-канал? Чему бы вы его посвятили: кулинарии, семейным влогам, интервью с известными людьми?

Да, мне рекомендует мне завести свой канал, но чем я буду интересна зрителю? Готовить я не очень умею, советы я тоже не люблю раздавать. Чтобы делать интервью с известными личностями, нужно быть талантливым журналистом. Люди специально этому учатся. Поэтому каждый должен заниматься своим делом.

Вы – воплощение позитива! Как удается поддерживать хорошее настроение и идти по жизни с улыбкой? В чем секрет счастья, по-вашему?

Я не всегда бываю воплощением позитива. Я стараюсь это делать, конечно. Но опять же, я не имею права демонстрировать людям какие-то негативные эмоции. Я должна нести людям радость, это моя профессиональная миссия. Проблемы существуют у всех, и у меня в том числе. Но я не могу взвалить это на плечи зрителей и сказать, несите это со мной, ребята. У зрителей проблем гораздо больше и посерьезнее. И если я могу это не демонстрировать, я это делать не буду.

В вашем аккаунте часто появляются посты в поддержку детей, различных благотворительных фондов, социальных проектов. Как вы к этому пришли и с чего начали?

Я не помню, как все это началось. Я всегда это делала, и всегда поступали разные просьбы. Но мы доверяем только каким-то проверенным историям. Например, если мне пишет Мария Кожевникова с просьбой, я ей доверяю. Она может на уши поднять весь мир, чтобы спасти какого-то человека. Она может не спать, хотя у нее у самой трое детей, но если вдруг требуется помощь, она сразу бросается. От нее исходит всегда проверенная и перепроверенная информация. Или, например, Алена Хмельницкая сейчас занимается детьми с СМА. И мы делали эфиры с родителями детей. У меня нет мощного финансового ресурса, чтобы помочь всем, но у меня есть другой инструмент – информационный. И это очень серьезный ресурс, почему бы его не пустить во благо. К сожалению, на такой теме сейчас очень многие наживаются, и таких фейков масса. Мне в радость помогать и еще большую радость доставляет то, что завершили, например, сбор кому-то. Или нашли родителей детям из детских домов.

Мы все надеемся, что новый год будет не таким сложным, как 2020. Какие ваши ожидания от нового года? Чего бы вы пожелали вашим поклонникам в 2021 году?

Только здоровья! Это самое основное! Здоровья крепчайшего. Я очень верю в то, что следующий год будет не таким суровым, что-то прояснится. Но мы должны идти дальше и понимать, что другого времени у нас не будет. Мы должны наслаждаться, жить каждой минутой, дарить радость и любовь близким, озарять светом всех, кого можем. И всегда помнить, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом.

«САШАТАНЯ», новый сезон – с 2 января в 20:00 на ТНТ