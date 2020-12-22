Без Тарасова, но с мечтами о еврокубках: Каким будет «Рубин» после зимней паузы

Фото: ФК "Рубин".

2020 год в российском футболе выдался тяжелым, но, в своем роде, уникальным. Никогда еще чемпионат страны не заканчивался в конце июля. Сказалась та самая трехмесячная пауза из-за пандемии коронавируса. Из-за нее пришлось в авральном порядке завершать один чемпионат и сходу, без перерыва начинать новый. По сути за два месяца команды провели минимум по 14 матчей (8 в прошлом и 6 в нынешнем сезоне). Да и последний тур 2020 года завершился аж 18 декабря. Не припомню, игрались ли туры в российском футболе так поздно.

А НЕ ЗАМАХНУТЬСЯ ЛИ НА МЕСТО В ЧЕТВЕРКЕ?

Для «Рубина» год получился неоднозначным. В сезоне 2019/2020 удалось спастись от вылета, а в новом сезоне команда после 19 туров идет на 9 месте. При этом, по мнению наставника казанцев Леонида Слуцкого. Команда может и на еврокубки замахнуться.

- Понятно, что мы не можем брать все игры, потому что какие-то игры были в сложных погодных условиях, какие-то игры у нас были без большой группы игроков, как с «Ростовом», когда мы латали уже. Сложно сохранить качество, когда ты делаешь 6-7 перестановок в стартовом составе, мы к этому не готовы. Год был очень тяжелый. Нам сначала пришлось вести тяжелую борьбу за выживание, потом тут же стартовать в новый чемпионат с большой группой новичков, у которых не было предсезонки. Тяжелый год, но я могу сказать, что рад, что мы остались все-таки в верхней части турнирной таблицы. В принципе отставание от команд вплоть до третьего места, на мой взгляд, не является критическим. Поэтому наша задача максимально качественно отработать сборы и попытаться отыграть тот небольшой гандикап, который есть. Мы видим, что абсолютно все команды теряют очки в чемпионате. Ну, может быть, за исключением «Зенита». Поэтому все на самом деле возможно. Многое будет зависеть от того, как мы отработаем на сборах, - считает наставник казанцев.

Гарантированные путевки в еврокубки в Премьер-Лиге дает попадание в первую четверку. Сейчас на заветной 4 позиции идет «Сочи». При этом, от южан «Рубин» отстает всего на 5 очков. Отыграть такой отрыв за оставшиеся 11 матчей не видится особым трудом.

ТАРАСОВ УШЕЛ

Бороться за еврокубки «Рубин» будет без своего самого медийного игрока. Дмитрий Тарасов покинул команду. Срок его контракта истек, а новый ему решили не предлагать.

- Спасибо всем и каждому в клубе «Рубин», прекрасному городу Казань и друзьям, приобретенным в этом городе. Отдельное спасибо тренерам, которые рискнули и взяли меня в тяжелый для меня момент. Было непросто, но я восстановился. Я не подведу, - написал футболист на своей странице в социальной сети.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, в свою очередь, поблагодарил Тарасова за ту работу, которая «болельщикам не видна», позитив и поддержку молодых спортсменов.

- В нашей очень молодой команде, которая строилась, он сыграл очень важную роль, - отметил наставник казанцев.

По словам Слуцкого, Тарасов «здорово выглядел в тренировках, абсолютно заслуживал в том числе и получать игровое время», но на его позиции в команде играет Оливер Абильдгор, которому не требуется замена.

- Мы пожали друг другу руки, и я уверен, что он тоже доволен тем годом, который провел у нас. И я могу сказать, что он фантастически выполнял свои функции в команде, был максимально полезен, даже не часто появляясь на футбольном поле, - констатировал Слцкий.

Напомним, Тарасов является воспитанником столичного «Спартака», но за основную команду красно-белых он так и не сыграл. Футболист выступал за «Томь» и «Москву», а большую часть карьеры провел в «Локомотиве». Летом 2019-го его контракт с «железнодорожниками» истек и он остался без работы. В январе стало известно, что «Рубин» пригласил Тарасова на просмотр.

Контракт с новой командой был подписан 18 февраля, а через три дня после этого Дмитрий сломал ногу. Дальше были операция в Риме, длительный процесс реабилитации и даже обращения к экстрасенсам, но команда не оставила его одного - контракт был автоматически продлен до зимы.

Пока Тарасов восстанавливался, работу в Казани нашла его жена - модель Анастасия Костенко. Она стала ведущей на телеканале хоккейного клуба «Ак Барс». Несмотря на шквал критики, супруга футболиста продолжала вести «Ак Барс Шоу». Что же теперь будет с ее карьерой на телевидении не понятно.

СЛУЦКИЙ ПРИЗВАЛ ВЕРИТЬ В ИГНАТЬЕВА

Других потерь в составе в команде пока нет. Так, несмотря на желание некоторых болельщиков, продолжит играть за «Рубин» форвард Иван Игнатьев. Он перебрался в Казань год назад за 7 миллионов евро. В казанском клубе в нем видели главную ударную силу команды. Однако он так и не может до сих пор раскрыться в команде. Свой первый за «Рубин» гол он забил в последнем туре прошлого чемпионата, а в нынешнем сезоне Премьер-Лиги отметился двумя забитыми мячами. Вот только все три гола он забил пенальти, а вот с игры до сих пор не может отличиться.

Как итог - Игнатьев при здоровом Деспотовиче - игрок запаса, но Леонид Слуцкий продолжает доверять нападающему и верит, что того рано или поздно прорвет.

- Выход – продолжать работать, стараться, переламывать эту ситуацию. Такие сложности были у очень многих нападающий, я больше говорю про российских форвардов. Он молодой парень, у него первый полноценный сезон не когда на него смотрят, как на какого-то талантливого юношу в "Краснодаре", а где он получает большое количество игрового времени и где он должен находиться совсем в другом статусе. Иногда эти переходы бывают комплексно тяжелые. Продолжим работать, я верю, что он свой потенциал реализует, - отметил Слуцкий.

КОГО ВЫТЕСНИТ ИЗ СОСТАВА НОВИЧОК ИЗ ЯПОНИИ?

Впрочем, один трансфер на выход «Рубину» зимой совершить придется. Всему виной подписание контракта с японским полузащитником Мицуки Сайто. Его взяли в аренду на полтора года. Меж тем, 21-летний японец стал девятым легионером в составе казанской команды, а по регламенту российской Премьер-Лиги, в заявке может быть только 9 иностранцев. Так что от услуг кого-то из действующих игроков придется отказаться.

- Он присоединится к команде с 12 января, с первого сбора. Это очень мобильный центральный полузащитник. Потому что у нас сейчас должна быть очень мобильная агрессивная средняя линия в лице Абильдгора, Йевтича, Шатова, Ин Бома. И у нас явный недобор в этой позиции. Сейчас Шатов получает травму, и у нас остается три игрока, которые могут полноценно играть. Поэтому мы искали игрока на эту позицию и осуществили трансфер. Пока в аренду, мне хорошо известен его нынешний уровень, потенциал. Я уверен, что аренда перетечет в долгосрочные отношения, - прокомментировал подписание контракта с Сайто Леонид Слуцкий.

КТО ЕЩЕ ПОПОЛНИТ «РУБИН»

Кроме 21-летнего японца состав «Рубина» в ближайшее время должны пополнить два футболиста «Тамбова» - защитник Грицаенко и форвард Костюков. За их переход казанцы, по некоторым данным, заплатят порядка 100 миллионов рублей.

Кроме того, появилась информация, что казанцы хотят видеть в своих рядах капитана «Химок» - защитника Дмитрия Тихого.

По данным Championat.com, на игрока подмосковной клуба есть спрос. Им интересуются несколько команд Премьер-Лиги, но именно «Рубин» наиболее активен. Отметим, что контракт Тихого с «Химками» действует до конца текущего сезона.