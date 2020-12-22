Робот-дезинфектор, "умная" майка и первый в мире виртуальный смартфон: Что еще во время пандемии изобрели в Татарстане

В КФУ разработали экспресс-тест-систему для диагностики коронавирусной инфекции по крови пациента с признакми ОРВИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уходящий год стал не то чтобы непростым, а порой очень сложным для представителей любых отраслей. Пандемия коронавируса и, как следствие, самоизоляция и невозможность контактировать с привычным миром сказались буквально на всем.

Когда во главу стола встал вопрос выживаемости, думать о чем-то другом казалось невозможным. Однако для татарстанских разработчиков и ученых ограничения не стали поводом отказаться от своих идей, пусть и на время. Порой они слишком актуальны для времени пандемии.

БЕСКОНТАКТНЫЕ ДЕЗИНФЕКТОРЫ РУК

В начале июня, когда жители Татарстана стали выходить из вынужденной самоизоляции, а различные учреждения возобновлять свою работу, в республике создали бесконтактные дезинфекторы рук - аппараты, созданные для обработки против заражения различными вирусными, бактериальными и грибковыми заболеваниями. Когда устройство включено, нужно поместить руки в камеру распыления ладонями вверх и дождаться жидкости.

Над реализацией проекта работали Агентство инвестиционного развития Татарстана совместно с подведомственной ему организацией — Корпорацией экспорта. Для малого бизнеса в Татарстане была предусмотрена рассрочка на приобретение бесконтактного дезинфектора рук.

РОБОТ-ДЕЗИНФЕКТОР

Меньше чем через полгода после создания бесконтактных дезинфекторов рук, в Иннополисе был представлен робот-дезинфектор - работа одного из резидентов татарстанской особой экономической зоны. Разработка устройства, которое автономно передвигается по помещению и проводит дезинфекцию ультрафиолетовыми облучателями, потребовала 20 миллионов рублей.

Создание одного такого робота в дальнейшем будет стоить порядка 950 тысяч рублей. В 2021 году предприятие планируют выпустить 300 подобных устройств и оснастить ими больницы и поликлиники Татарстана. Однако заказы на робота поступают и из других стран, среди которых Германия и Франция.

Фото: innopolis.com

РОБОТ ЛИЛИЯ

Все это время татарстанцев во вопросам коронавируса по телефону консультировала другой робот - Лилия. Сначала она помогала оформлять цифровые пропуска, когда те были обязательными вовремя режима самоизоляции, а также рассказывала о симптомах COVID-19.

К декабрю же устройство научилось отвечать аж на 163 вопроса. До конца года Лилия, среди прочего, сможет объяснить, что делать, если долго не приходит врач, а также уведомлять больных о выезде "скорой" и подсказывать, какие документы нужно подготовить к приезду медиков.

Связаться с роботом можно, позвонив по телефону "122". В скором времени Лилия должна заговорить на татарском языке.

Фото: pixabay.com

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА ДВИЖЕНИЯ МАШИН "СКОРОЙ ПОМОЩИ"

В Татарстане заработала интерактивная карта, информирующая жителей о местоположении карет скорой помощи в реальном времени. Она уже доступна для всех городов и районов.

Карта была разработана в декабре. На сегодня к ней подключены 364 бригады “скорой”. В будущем году ресурс собираются модернизировать. Тогда татарстанцы смогут отслеживать приезд “скорой”, отправленной именно по их заявке.

- Как это будет происходить? После того, как житель вызовет скорую помощь, ему придет SMS-уведомление со специальным кодом, который будет нужно ввести на ресурсе. Интерактивная карта покажет ему передвижение "его" "скорой помощи", - отмечают в пресс-службе Минцифры Татарстана.

Уже в следующем году татарстанцы смогут отслеживать приезд “скорой”, отправленной именно по их заявке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

Не сидели без дела и ученые Казанского федерального университета. В вузе разработали экспресс-тест-систему для диагностики коронавирусной инфекции по крови пациента с признаками ОРВИ. Она работает по принципу теста на беременность. Только наноситься на нее будет капля крови. Через несколько часов на тесте будут появляться полоски: одна - здоров, две - болен или переболел.

Систему нельзя использовать для ранней диагностики инфекции, потому что антитела вырабатываются через 5-7 дней после заражения.

- Производство тест-системы будет развернуто на площадке КФУ, это отчасти связано с тем, что мы уже осуществляем разработку вакцины против COVID-19, ведем научные исследования по иммунологии этого заболевания. Тест-системы будут иммунологическими, - сообщал еще в апреле профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии вуза Альберт Ризванов.

Фото: пресс-служба КФУ

БЕСПИЛОТНИК ДЛЯ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ

Однако не коронавирусом единым жили в текущем году местные изобретатели и ученые. Ведь жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Вот только некоторые вещи уже не будут прежними. Так, например, доставку грузов и почты, кажется, скоро можно будет поручить беспилотникам.

Летом в университете Иннополис завершились работы по разработке многовинтового беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вертикального взлета для доставки грузов разных габаритов и почты. После чего экспериментальные образцы отправили на стадию прототипирования. Со слов создателей, конфигурацию аппарата сможет собрать любой пользователь, вне зависимости от квалификации.

Роспатент включил разработку в перечень ”100 лучших изобретений России” за 2019 год и первое полугодие 2020 года в категории “Авиакосмическая промышленность, наземный, морской и воздушный транспорт”.

"УМНАЯ" МАЙКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

В университете Иннополис создали "умную" майку, которая фиксирует мышечную активность и собирает данные о выполнении физических упражнений. Получаемые данные помогают находить ошибки во время занятий. Разработку уже испытали на группе спортсменов по прыжкам с трамплина и гимнастах.

Над майкой также работают представители Чайковского госинститута физкультуры и Инжинирингового центра Университета Лобачевского. Сейчас специалисты занимаются сбором данных для создания интеллектуальной системы, которая сможет оптимизировать выполнение упражнений. Таким образом спортсмен получит виртуального тренера.

- Пока мы делаем упор на зимние технические виды спорта - биатлон, прыжки с трамплина, потому что из этой области спорта есть запросы на такие разработки. У нас будут еще испытания со спортсменами. Проект рассчитан на сухопутные виды спорта, для водных видов необходима водонепроницаемость, а это отдельная задача, - пояснил руководитель Лаборатории нейронаук и когнитивных технологий Александр Храмов.

Фото: пресс-служба университета Иннополис

КОНЦЕПЦИЯ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В Татарстане разработали концепцию полилингвального дошкольного образования. Акценты в ней сделаны на создании условий для обучения и воспитания на русском, татарском и английском языках, приобщении детей к культурному богатству многонационального народа России и воспитании в духе межнационального согласия.

Сейчас ведутся работы по подбору воспитателей и разработке образовательных программ. В дальнейшем с каждым полилингвальным образовательным комплексом будут взаимодействовать детские сады.

В Татарстане разработали концепцию полилингвального дошкольного образования. Фото: Мария ЛЕНЦ

СИСТЕМА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ

Все в том же Иннополисе в текущем году завершились работы над системой повышения урожайности. Она рассчитывает стратегию защиты растений и внесения удобрений в зависимости от 15 ключевых факторов, влияющих на прибавку урожая и качественные показатели продукции.

Так, в 2019 году пилотные хозяйства Волгоградской области, Татарстана и Башкортостана уже испытали систему и зафиксировали у себя повышение урожайности зерна и картофеля до 40%. В этом году сервисом начали пользоваться агропредприятия Марий Эл.

ВИРТУАЛЬНЫЙ СМАРТФОН С ЗАЩИТОЙ БИЗНЕС-ДАННЫХ

Пандемия коронавируса сильно изменила, как в России, так и во всем мире, не только порядок ведения бизнес-процессов, но и дало развитие относительно новой культуре – удаленной работе сотрудников различных компаний.

Именно информационная безопасность последних стоит сейчас во главе угла. Речь идет о защите корпоративных или иначе – бизнес-данных, попадающих в смартфоны ряда сотрудников. Чтобы защитить эту информацию, скажем от кражи, в Иннополисе изобрели первый в мире защищенный виртуальный смартфон.

Эта система-приложение также обеспечивает удобный доступ к корпоративным данным с мобильных устройств сотрудников компании и дает возможность управлять их мобильной коммуникацией - взаимодействием с клиентами или фирмами-партнерами.

По сути изобретенное приложение позволяет иметь на своем гаджете сразу два телефона – рабочий и персональный. Такое разделение создает самостоятельный и защищенный полнофункциональный виртуальный смартфон без внедрения в него личных данных сотрудника. То есть можно следить за тем, как используются данные компании без вторжения в личную жизнь работника.

Разработчик также предлагает пользователям иметь автономную связь с клиентами или партнерами по всему миру без использования сим-карт.

Интересно, что при всем этом виртуальная операционная система внутри приложения абсолютно идентична той, которая присутствует на используемом гаджете. Это позволяет сотруднику быстро освоится что к чему. Предусмотрено и быстрое восстановление или удаление доступа к корпоративным данным компании с гаджета на случай его потери или ухода работника из компании. Отмечается, что данное приложение доступно как для девайсов с операционной системой iOS, так и Android.

ПЛАТФОРМА СОДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Команда Минцифры Татарстана запустила пилотную версию платформы «Я строю». Сейчас она доступна для Сабинского и Альметьевского районов республики. В будущем приложение должно стать главным цифровым помощником местных жителей в сфере строительства, ведь благодаря ей пользователи смогут решать онлайн все вопросы, возникающие на разных этапах: от начала стройки до ее завершения.

- Она (платформа - Ред.) позволит нашим жителям выстроить эффективное взаимодействие с государством и сэкономить свое время. Например, сейчас человеку нужно совершить до 12 визитов, чтобы собрать все необходимые документы при строительстве дома. На каждый из них нужно потратить около часа времени: простоять в очередях, заполнить несколько экземпляров заявлений. При этом высок риск ошибки при оформлении заявлений, и, как результат, - отказ в приеме документов или отрицательное решение по итогам рассмотрения заявления. Наша платформа поможет избежать таких моментов, - заметил глава ведомства Айрат Хайруллин.

Разработка доступна как для физических лиц, так и для застройщиков. До конца года количество услуг на платформе содействия строительству увеличится. А ее полномасштабный запуск на весь Татарстан планируется уже в 2021 году.

МАГАЗИНЫ БЕЗ ПРОДАВЦОВ

В 2020 году в Татарстане заработал первый в России магазин без продавца. К концу года в республике их стало уже восемь. А в 2021 в регионе планируется открыть еще три.

Подобные магазины открываются автоматически и лишь для зарегистрированных пользователей. Когда покупатель берет товар, система распознает, что именно и в каком количестве он взял. После, человеку приходит сообщение для завершения операции с покупкой. В каждой точке установлены камеры видеонаблюдения.

Автором идеи создания таких магазинов является Булат Замалиев — уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта в Татарстане. Цель проекта — предоставить жителям возможности онлайн-заказа товаров и услуг, а также продажи фермерской продукции с кешбэком.

В 2020 году в Татарстане заработал первый в России магазин без продавца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СУПЕРСЕРВИС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

C 30 сентября всем школьникам Татарстана доступен суперсервис «Я школьник», который можно скачать в App Store и Play Market. Данное приложение было создано местными разработчиками не по заказу чиновников, а по запросу самих учащихся. С помощью него они могут получать уведомления о выполненных заданиях, узнавать оценки, получать домашнее задание от учителя и даже ставить оценку блюдам из школьного меню.

КОМИКС-ТЕСТ ДЛЯ ОЦЕНКИ СЛУЧАЕВ ТРАВЛИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

Научный сотрудник центра педагогических исследований института психологии КФУ Елена Семенова и некогда ее коллега, а сейчас сотрудник факультета педагогического образования Университета Ювяскюля (Финляндия) Дарья Ханолайнен создали инструмент оценки случаев травли среди подростков.

По задумке ученых участники своеобразного теста получают неполные, проблемные комиксы, которые они должны завершить сами. После выполнения задания, с детьми проводятся индивидуальные интервью.

- Во время дальнейшего интервьюирования ученые должны избегать использования слов "травля" и "буллинг", чтобы дать возможность участникам без давления и наводящих вопросов самим оценить климатическую ситуацию в классе. Это было особенно важно сделать в российском контексте, потому что слово "травля" имеет отрицательную коннотацию на русском языке, - отмечают в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.- После эксперимента исследователи пришли к выводу, что дети могли бы открыто говорить с исследователями и делиться своими проблемами и неприятными воспоминаниями, опираясь на разработанную в КФУ методологию.

СВЕРХПРОЧНЫЙ И БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН

Сотрудники Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ создали сверхпрочный и экологичный асфальтобетон, который должен служит дольше привычного. Изобретение было сделано с использованием модифицированных нефтяного кокса и технического углерода со связующим материалом.

Сейчас ученые занимаются поиском местных составляющих, чтобы заменить на них импортные.