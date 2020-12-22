Как чувашские власти поддержали коров деньгами

Фото: Максим Иванов

Летом, в период «высокого молока», граждане получили субсидии в размере от 2300 до 4300 рублей на каждую корову. Первый замминистра сельского хозяйства республики Марина Загребаева рассказала корреспонденту «КП», удалось ли достичь поставленных целей и на какие другие виды господдержки могут рассчитывать жители региона, занимающиеся сельским хозяйством.

Первый замминистра сельского хозяйства республики Марина Загребаева. Фото: Максим Иванов

- Марина Анатольевна, почему в республике решили таким образом поддержать владельцев коров?

- Как вы знаете, ежегодно в период так называемого высокого молока цены на него снижаются, и граждане терпят убытки. Кроме того, в этом году мы столкнулись с эпидемией коронавирусной инфекции. Поэтому глава республики Олег Николаев принял решение поддержать граждан, которые содержат в своих личных подсобных хозяйствах коров.

Хочется отметить, что подобные формы поддержки в Приволжском федеральном округе были реализованы только в двух регионах: у нас и в Татарстане.

- Чем больше коров в ЛПХ, тем больше денег давали?

- Содержание коров - это трудоемкая задача. Мы решили простимулировать тех, у кого поголовье выше, и применили дифференцированный подход. За одну корову выплачивали 2300 рублей. У кого две коровы, те получили по 3300 рублей за каждую. Если в хозяйстве три коровы или больше, за каждую давали по 4300 рублей.

- Во сколько бюджету обошлась такая инициатива?

- По данным на середину декабря, деньги получили почти 35 тысяч ЛПХ, субсидии выделены более чем на 50 тысяч коров. Это порядка 156 миллионов рублей.

- Много бумаг пришлось оформлять сельчанам?

- Нет, мы специально упростили механизм выдачи субсидии. Во-первых, пандемия, во-вторых, им некогда бегать с документами по кабинетам. От сельчан требовалось только одно - подать заявление в администрацию сельского поселения. Там делали отметку, что на 1 апреля в хозяйстве корова была. Затем наши специалисты делали запрос в ветеринарную службу о наличии необходимых прививок. Если расчетный счет был указан правильный, то субсидия быстро перечислялась.

- Все владельцы коров успели получить деньги?

- Почти. Примерно 3% жителей не успели обратиться за помощью. Они могут это сделать до конца года.

Деньги мы начали перечислять с июня. По закону право на субсидию имеет глава ЛПХ, то есть тот, кто первым записан в похозяйственной книге. Мужчины порой уезжают на заработки на длительное время, поэтому заявления писали позже. В некоторых хозяйствах с обоюдного согласия меняли главу ЛПХ. Затем супруга шла в сельскую администрацию и оформляла документы на получение субсидии. У кого-то задержки происходили из-за отсутствия прививок у коров. Здесь отрабатывала ветслужба.

Много возвратов было из-за неверно указанных расчетных счетов граждан. Он состоит из 20 цифр, а многие писали номера банковских карт. Нашим сотрудникам пришлось вручную отрабатывать все подобные заявления. В настоящее время почти все «возвратники» получили деньги.

- Нужно будет как-то отчитываться за полученные деньги?

- Безусловно. Всех предупреждали, что в январе нужно сдать отчет. Корова, на которую получена субсидия, должна остаться в хозяйстве на 1 января 2021 года. В противном случае деньги придется вернуть. Отчеты нужно сдать до 1 февраля. Документ простой, его нужно также отнести в сельскую администрацию. Форму отчета можно скачать на сайте министерства: http://agro.cap.ru/banneri/korova.

- А если корова умерла?

- Если корову пришлось забить по ветеринарным показаниям, то к отчету нужно приложить справку от ветслужбы. В этом случае граждане освобождаются от возврата субсидии.

- Как вы оцениваете эффект от такой формы поддержки?

- Мы решали две задачи. Во-первых, поддержать сельских жителей, чтобы они смогли сохранить у себя коров. Вторая задача - хотели сохранить число коров в личных подсобных хозяйствах. В предыдущие годы мы порой теряли до 3,5% поголовья. В этом году число коров сократилось меньше чем на 1%. Обе задачи решены.

Кстати, наши жители содержат почти 62% от всех коров в республике. Каждый второй литр молока производится именно в ЛПХ. Можно сказать, это наше достояние.

В ближайшие годы мы планируем повысить производительность в этой отрасли. В начале 90-х годов с одной коровы в год получали около 3 тысяч килограммов молока. Сегодня получаем больше 6 - 7 тысяч килограммов. Это выше, чем в среднем по России. Но на этом мы не собираемся останавливаться.

- Чем еще может помочь государство?

- В последнее время немало ЛПХ переросли в крестьянские (фермерские) хозяйства. Этот статус открывает доступ ко всем видам поддержки, а их у нас больше 50 направлений. К примеру, можно круглогодично получать субсидии на реализованное молоко; компенсировать затраты на покупку племенных коров, техники, элитных семян; весенне-полевые работы и тому подобное. Статус КФХ дает гораздо больше возможностей.

- А где можно узнать подробности?

- Недавно на базе республиканского предприятия «Агро-Инновации» был создан центр компетенций, где можно получить консультацию от специалистов. На сайте министерства размещены слайды по каждому виду господдержки. Ищите их в меню «Направление деятельности - Меры государственной поддержки».

Зайдем, к примеру, в раздел «Покупки племенных животных». На слайде компактно размещены ответы на все вопросы: кто может быть получателем, каков размер субсидии, когда и какие документы нужно предоставить.

Кроме того, в каждой районной администрации работают специалисты Минсельхоза. Они подскажут, на какую господдержку можно претендовать, как правильно оформить документы.

- Нет ли планов по созданию электронного сервиса, где фермер сможет указать параметры своего хозяйства и сразу узнать обо всех доступных субсидиях, льготах и грантах?

- Такая работа ведется. Мы планируем создать единый сервис, который на основе входных данных автоматически подберет подходящие формы поддержки.

- Недавно в республике открыли «Школу фермерства». Чему там будут учить?

- Это совместный проект Россельхозбанка, Минсельхоза Чувашии и Чувашского государственного аграрного университета. С 10 декабря мы начали прием заявок на конкурс. В феврале по итогам конкурсного отбора организуем две группы. Слушатели будут изучать не только теорию, но и практику. Они посетят несколько успешных предприятий по переработке сельхозпродукции. Мы рассчитываем, что выпускники за время обучения (оно, кстати, бесплатное) подготовят бизнес-планы и начнут их впоследствии внедрять в жизнь. А мы поможем.

Одна группа будет изучать сыродельное направление, другая - ягодоводство. В нашем регионе избыток молока и производство сыров очень актуально, так как на 1 кг сыра нужно до 7 - 10 кг молока. Литр молока можно продать за 20 - 25 рублей, а сыры покупают за 600, 1000 и даже 2000 рублей за килограмм. В республике немало частных сыроделен, которые изготавливают крафтовые сыры. С ними они получают награды на республиканских и всероссийских конкурсах. Производство ягод тоже одно из перспективных направлений с высокой рентабельностью.

- А как с зарплатами в сельском хозяйстве? На что может рассчитывать молодой специалист?

- В 2014 году средняя зарплата на селе составляла чуть больше 50% от средней по республике. В этом году - уже 68%, и растет она быстрее, чем средняя зарплата в регионе. На селе тоже можно хорошо зарабатывать, будучи специалистом в своем деле. Сегодня сельское хозяйство выходит на новый уровень развития. Сапоги, грязь и лопата уходят в прошлое. Это современные производства с автоматизацией многих процессов.

- Стоит ли фермерам объединяться в кооперативы?

- Конечно. Кооперативы также могут получить гранты и субсидии. Например, на приобретение оборудования. Если несколько КФХ выращивают картофель, им выгоднее купить линию по мойке и фасовке картофеля вскладчину. Одно дело с поля продать картофель по 5 рублей за килограмм, другое - улучшить товарный вид и продать в 3 - 4 раза дороже. Недавно одно предприятие купило такую линию, и сразу же появились новые заказы.

Также мы активно поддерживаем проекты по глубокой переработке сельхозпродукции. Есть два варианта. Либо кто-то будет делать бизнес на нашем сырье, либо мы сами будем перерабатывать. Чувашия пойдет по второму пути.