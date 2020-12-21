Несмотря на пандемию: В чем Чувашия преуспела за 2020 год

2020 год был непростым для всей планеты в целом и России в частности. Главная тема - пандемия коронавируса, которая привела с собой не только смерть людей, но и вынужденную самоизоляцию, закрытие границ между странами, приостановление работы тысяч объектов и, как следствие, банкротство части из них.

Казалось бы, год не принес ничего хорошо, но «Комсомолка» попыталась выяснить, что хорошего произошло за это время в Чувашии. И, проанализировав ряд событий, мы пришли к выводу, что и позитивного было немало.

О СНИЖЕНИИ ЧИСЛА БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ

За время реализации Стратегии государственной антинаркотической политики России полицейскими выявлено 2,3 миллиона наркопреступлений и изъято из незаконного оборота 437 тонн запрещенных веществ. Вместе с тем в Чувашии в этом году было отмечено снижение числа больных наркоманией на 1,9%.

Согласно официальным данным, в республике показатель общей заболеваемости наркоманией в сравнении с 2010 годом снизился на 41,4%.

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Участники Координационного совета по защите прав потребителей при главе Чувашии разрабатывают актуальный план работы по защите прав потребителей. Дело в том, что за время самоизоляции в республике начали активно развиваться онлайн-магазины. Их число увеличилось более чем на 500. Однако существующего на данный момент нормативного регулирования недостаточно для решения всего спектра проблем, связанных с дистанционными покупками.

- Меняющиеся аспекты потребительского рынка требует иных подходов. Нужно учитывать современные тренды, - заявил глава Чувашии Олег Николаев.

Глава Чувашии Олег Николаев.

ОБ УМЕНЬШЕНИИ ДОЛГОВ ПО ЗАРПЛАТЕ

С начала 2020 года долги по зарплате в Чувашии уменьшились на 45%, что в денежном выражении составляет 16,2 миллиона рублей. На начало декабря в должниках числятся еще семь организаций, которые должны своим работникам 20,2 миллиона рублей. Работа с ними продолжается.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ

В текущем году в Чувашии на региональные проекты, реализуемые в рамках нацпроектов, направили более 17 миллиардов рублей. Лидерами по освоению средств стали проекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Образование», «Жилье и городская среда».

Благодаря этому в республике строятся 48 объектов капитального строительства, 29 из которых должны быть введены в эксплуатацию до конца декабря. Среди таковых четыре дошкольных образовательных учреждения, две школы, три сельских дома культуры, восемь ФАПов и три объекта в рамках проекта «Спорт норма жизни», здание оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега» Минтруда Чувашии, три участка автодороги в городе Чебоксары, коллектор хозяйственно-бытовой канализации в пгт Вурнары. Многие объекты уже сданы. Остальные введут до конца года.

Наиболее проблемным на сегодня является строящаяся школа в деревне Кашмаши Моргаушского районе. Согласно прогнозам, объем неосвоенных средств составит 38 миллионов рублей. Николаев уже приказал взять объект под контроль. Местные Минтранс и Минстрой обязались спроектировать дорогу к школе.

О ВОЗРОЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЫШИВКИ

В Чувашии решили возродить национальную вышивку. Одна из ее особенностей - тот факт, что каждый орнамент, символ несет определенный смысл. В каждом стежке зашифрована информация. Таким образом передается мировоззрение, мировосприятие.

Глава республики Олег Николаев даже пообщался с руководителем Королевской школы вышивки в Лондоне Сьюзан Кей-Уильямс. Он рассказал ей о том, что чувашская вышивка является неотъемлемой частью истории, культуры народа. Опытные мастерицы-вышивальщицы стараются сохранить и передать свое умение начинающим. Чтобы возродить интерес к традициям народа, в 2020 году в республике был учрежден новый государственный праздник - День чувашской вышивки.

- Наша национальная вышивка не просто не утрачена, а достаточно широко представлена. И если использовать современные подходы, то можно и дальше развивать это направление. Сегодня представляется великолепная возможность объединить наши усилия в этом процессе, - заметил Николаев.

Фото: пресс-служба Администрации главы Чувашии

В регионе также планируют создать каталог различных техник и подходов к вышиванию разных народов страны и мира.

О ФОРМИРОВАНИИ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

В этом году Чувашии прошла конкурсный отбор среди субъектов России, по итогам которого в 2023 году получит из федерального бюджета 22 миллиона рублей на приобретение нового реабилитационного оборудования. Реабилитационные услуги в республике ежегодно получают более 30 тысяч граждан с инвалидностью, из них 13 тысяч - в социальных учреждениях.

В настоящее время в Министерстве труда республики изучается вопрос о создании рейтинга доступности организаций социальной инфраструктуры для инвалидов, к формированию которого планируют приступить уже в 2021 году.

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Социально-экономическое развитие Чувашии в этом году характеризовалось ростом объемов сельскохозяйственного производства, работ по виду деятельности «строительство» и реальной заработной платы. Среди целей одобренной Стратегии социально-экономического развития республики до 2035 года повышение благосостояния местных жителей. Оно будет реализовано за счет формировании конкурентоспособной экономики с высоким инвестиционным и инновационным потенциалом.

О ПАМЯТИ СТРОИТЕЛЕЙ СУРСКОГО И КАЗАНСКОГО РУБЕЖЕЙ

2021 год в Чувашии объявлен Годом трудового подвига строителей Казанского и Сурского оборонительных рубежей. Минувшим летом в республике собирали материал, который ляжет в основу документально-художественного фильма о тружениках тыла. Съемки картины уже начались в деревне Верхние Ачаки Ядринского района.

В фильме снимутся народная артистка России Нина Яковлева, заслуженная артистка России Любовь Федорова, заслуженная артистка Чуваши Ирина Архипова и простые жители Ядринского района. Актерам предстоит в действительно копать оборонительный рубеж.

О ПРОЗРАЧНОСТИ ПОКУПОК

Подведены итоги проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок-2020». В секции «Государственные заказчики регионального уровня» Чувашии была присвоена наивысшая степень прозрачности закупок - «Гарантированная прозрачность».

Специалисты отметили, что в республике сформирована централизованная система государственных закупок, функционирует региональная информационная система управления закупками, благодаря которой автоматизирован закупочный процесс, что в свою очередь способствует рациональному и эффективному расходованию бюджетных средств. Обеспечен электронный документооборот между уполномоченным органом и заказчиком.

- Таким достижениям, безусловно, способствовали инициативы главы Чувашии Олега Николаева по совершенствованию и преобразованию системы государственных закупок. Столь высокая оценка независимых экспертов - результат активной методологической работы, эффективного планирования, конструктивного взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков республики в ходе организации торгов, - заметила глава госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова.

О СНИЖЕНИИ ДОЛИ ДОРОГИХ КОММЕРЧЕСКИХ КРЕДИТОВ

Субъектам России оказывается дополнительная финансовая поддержка за счет средств федерального бюджета, в том числе в виде бюджетных кредитов. Один из таких в размере порядка 1,4 миллиарда рублей под 0,1% годовых получила Чувашии. Срок погашения займа - 1 июля 2021 года.

Предоставленный бюджетный кредит позволит республике снизить долю более дорогих коммерческих займов и сэкономить на обслуживании госдолга. Кроме того, он даст возможность выполнить все социальные обязательства перед населением, обеспечить функционирование системы здравоохранения и иных важнейших сфер экономики.

О МЕСТНЫХ РАЗРАБОТКАХ

Президенту России Владимиру Путину представили мобильное приложение для волонтеров, которое разработала IT-компания из Чувашии. Сервис упрощает доставку лекарственных препаратов пациентам, проходящим амбулаторное лечение от коронавируса.

При выписке лекарства в приложении печатается QR-код, в котором содержится адрес доставки и телефон пациента. Когда волонтер приступает к доставке, он сканирует код, и в его мобильном телефоне появляется задание. При его выполнении доброволец делает фото пакета с лекарствами, и вместе с геометкой эти данные в автоматическом режиме передаются на сервер.

Путин поблагодарил авторов проекта за своевременное и нужное IT-решение, которое помогает в работе волонтеров.

О ВЫПЛАТАХ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ

Как бы мы ни старались, игнорировать тему коронавируса нельзя, ведь в Чувашии ежедневно выявляются десятки случаев заражения. Заболеваемость инфекцией в республике составляет 1119,6 зараженных на 100 тысяч населения. Медикам и работникам организаций соцобслуживания, которые, рискуя жизнью, контактируют с больными, на данный момент выплатили более двух миллиардов рублей стимулирующих выплат. Никто из них не остался без денег.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего же на антикризисные меры и мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции, в республике было выделено 7,3 миллиарда рублей, 5,6 млрд из которых - федеральные деньги. Кроме того, в регион поступило 53 санитарных легковых автомобиля, закупленных за счет средств местного бюджета для оказания неотложной медицинской помощи, в том числе амбулаторного лечения инфицированных.

Будущий год начнется в Чувашии с массовых поставок вакцин от коронавируса. Тогда все желающие смогут привиться. Сделать это можно будет в 25 медучреждениях с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

- В первоочередном порядке предусмотрена вакцинация медработников, сотрудников общеобразовательных учреждений и социальных служб. По мере увеличения поставок в следующем году перечень лиц, охваченных вакцинацией, будет расширяться. Все привитые будут включены в программу мониторинга для отслеживания эффективности прививки и появления возможных побочных реакций, - отмечают в Минздраве Чувашии.