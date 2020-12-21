"Теперь с хорошим настроением будем праздновать Новый год!": Казанское "Динамо" выиграло Кубок России по волейболу

Фото: ЖВК "Динамо-Ак Барс".

Противостояние двух "Динамо", казанского и московского, в российском волейболе уже давно прозвали местным "Эль классико". Последние 10 лет именно эти команды задают тон отечественному волейболу. Два "Динамо" сражались друг с другом семь раз в финале чемпионата России, пять раз в финале Кубка России.

В российском женском волейболе это поистине самое принципиальное и долговременное соперничество. И хотя казаночки в этом противостоянии немного впереди – пять побед против двух у москвичек в чемпионате, три победы против двух в Кубке. Но нынешняя схватка за трофей проходила в Москве, а в столице России подопечные Ришата Гилязутдинова дважды играли в финале Кубка и оба раза уступили.

Хозяйки площадки еще в первом сете попытались показать, что и в нынешнем матче ловить казаночкам нечего. Москвички несколько раз отрывались в счете, но подопечные Гилязутдинова находили в себе силы отыгрываться. Правда с финальным рывком москвичек не справились. Как итог - 22:25 в стартовой партии.

Игра в кошки-мышки продолжилась и во втором сете. С той только разницей, что на этот раз вперед удавалось выйти не только хозяйкам площадки. В концовке казаночки смогли выдать несколько хороших атак, которые и предопределили победу - 25:21.

При равном счете настроение на площадке поменялось. И тогда в полной мере заработала казанская силовая подача – 7:3 после двух подряд эйсов Фабрис. Оправиться от такого удара москвички не смогли, а казаночки довели преимущество до 10 очков - 25:15.

В четвертой партии казаночки сразу захватили инициативу, но к середине сета просели, дав возможность соперницам превратить 11:8 в 13:14, а затем преимущество москвичек выросло до трех очков - 21:18. Однако у казанских девушек нашелся контраргумент. В концовке москвичек наглухо вышибла с приема силовая подача Федоровцевой. И вот уже 24:22 в пользу "Динамо" из Татарстана. Финальным аккордом стал заблокированный удар московской бразильянки Перейры. 25:22 в партии и 3:1 в матче - казанское "Динамо" - обладатель Кубка России.

В честь завоеванного трофея свой традиционный обет молчания прервал даже главный тренер казанского "Динамо" Ришат Гилязутдинов:

- Это была тяжёлая игра, тяжёлая победа – и тем она вдвойне ценнее. Исторически так сложилось, что мы с московским клубом уже много лет оспариваем победу и в Кубке, и в чемпионате России. Хотя, конечно, бывали осечки и у тех, и у других... Но тем не менее, Москва – это наш серьёзный и принципиальный соперник. Поэтому я счастлив, что мы сегодня показали столь содержательную игру – хотя подробно по статистике говорить не буду. Конечно, это не первая наша победа в Кубке. Но предыдущие Кубки мы выигрывали, в основном, в Казани. Поэтому победа в Москве – это не просто приятно, это определённого рода спортивное счастье! Испытываю сейчас гордость за свою команду, гордость за наш регион. У нас получилось сделать то, что мы планировали! - заявил наставник казаночек.

Блокирующая "Динамо-Ак Барс" Ирина Королева посвятила победу своей маме, которая приехала поддержать дочь из Новосибирска.

- По классике, конечно, маме! Мама приехала из Новосибирска специально на финал, и я очень рада этому! Перед игрой я её немного потеряла из виду и сразу стала искать: "Где мама? Где мама?" В общем, Хабаровск, Новосибирск, спасибо большое за поддержку! Это было потрясающе! - отметила Королева.

Второй год подряд MVP "Финала четырех" Кубка России становится связующая "Динамо-Ак Барс" Евгения Старцева.

- Нам не хотелось проигрывать! Поэтому на вторую партию мы выходили с новыми эмоциями, с новыми силами, с новой игрой. Переломным моментом, наверно, стало то, что мы достали несколько очень хороших мячей в защите. И после этого дальше уже пошло по накатанной, - прокомментировала итог поединка Старцева.

- Наверно, сегодня у нас получилось всё. Но прежде всего, мы были одной командой, мы помогали друг другу. Думаю, именно благодаря этому мы победили. На той стороне волейболистки московского «Динамо» такие же профессионалы, как мы, они так же хорошо подготовлены. Но у нас дружная, настоящая команда! Думаю, поэтому мы второй год подряд выигрываем Кубок России, - поделилась ощущениями от победы Анна Подкопаева.

- Кубок достался нам очень тяжело, потому что до этого у нас был долгий процесс подготовки к нему. Сказался, в том числе, и длинный перерыв без игр, что тоже добавило сложности. Но мы выдержали, выполнили свою задачу – и теперь с хорошим настроением будем праздновать Новый год! Мы были сегодня сильнее по общей игре и увереннее в своих действиях, - заявила после матча Арина Федоровцева.

До конца года волейболисткам "Динамо" осталось сыграть лишь одну игру - с "Уралочкой" в чемпионате страны. А вот в первом матче 2021 года подопечным Гилязутдинова вновь предстоит в гостях сразиться с московским "Динамо".