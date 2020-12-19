«Оптимизм многих людей с ОВЗ - пример для всех»

ПОСЛЕ 17 ЛЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ РЕЗКО СУЖАЮТСЯ

17 декабря в шатре Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» подвели итоги работы проекта «Поддержим друг друга».

- Цель проекта - социальная адаптация людей с ОВЗ: инвалидов-колясочников, людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и диагнозом ДЦП, - говорит директор реабилитационного центра НИБФ «Ярдэм» Малика Гельмутдинова. - На курсы реабилитации мы принимаем людей в возрасте от 17 лет без ограничения по национальности, вероисповеданию и месту жительства.

Возраст выбран не случайно, отметила она:

«До 17 лет дети-инвалиды имеют возможность посещать детские реабилитационные центры, а когда они становятся взрослыми, инфраструктура для них резко сужается. Они часто остаются один на один со своими проблемами, и таких нуждающихся в помощи людей достаточно много. Начало работы проекта в 2016 году показало высокую заинтересованность людей, поэтому мы стали продолжать ее.

Социальная адаптация предусматривает получение инвалидами равных возможностей, их интеграции. Проводится большая работа по улучшению качества жизни людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это делается путем реализации образовательных, духовных, оздоровительных и других мероприятий.

Курсы позволили открыть новые возможности, способности, а также обрести коммуникативные и самостоятельность навыки.

Благодаря проекту люди, когда-то не умеющие даже самостоятельно передвигаться, обслуживать себя и большую часть времени проводившие дома, получили возможность обучаться, а в дальнейшем благодаря этому смогут найти работу, реализоваться в жизни, создать семью.

У нас есть много примеров, когда люди с ограниченными возможностями достигли успехов, а их жизнелюбие и оптимизм могут служить примером для всех.

Мы видим, что реабилитанты меняются благодаря курсам, становятся более уверенными в себе, самостоятельными. Это еще раз доказывает необходимость проекта»

Проект был реализован по методике Малики Гельмутдиновой «Социально-культурная реабилитация людей с ограниченными возможностями». Срок обучения одной группы из 25 человек составлял 14 дней. Всего в этом году прошли курсы 125 человек, включая сопровождающих. Проживание, питание, программы реабилитации, психологическая и юридическая помощь для участников были бесплатными.

- Я не мог даже представить, что смогу прийти сам на сегодняшнее мероприятие, а не приехать на коляске, - признался 25-летний Сергей Колесников, участник программы реабилитации. - Но у меня получилось - после нескольких операций, а еще тренироваться пришлось. Я встал с коляски до моих курсов в «Ярдэм», но после них у меня началась новая жизнь.

- У внука ДЦП. Я сопровождала его на курсах и очень за него рада - он научился новому, например, кататься на лошади, появились мысли о профессии, - комментирует бабушка Сергея. - И внуку, и мне запомнились встречи с интересными людьми. Например, с бывшим десантником, который из-за несчастного случая стал инвалидом-колясочником, но не сложил руки.

- Мне очень понравилось отношение наших учителей и психологов. Можно задать любой вопрос, даже личный, и они ответят, - добавил Сергей.

ПАРК С МОТИВАЦИОННЫМИ ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ

- Человек с ограниченными возможностями часто живет в отдельном мире. Мы не соприкасаемся с этим миром, а зачастую даже не подозреваем, что он существует, и инвалиды погружаются в затяжной кризис с тяжелыми последствиями. А наш проект призван приближать и преображать наши миры, - рассказал президент фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов.

В 2019 году проект «Поддержим друг друга» стал победителем второго конкурса грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. Размер гранта составил 4 883 870 рублей, а благодаря софинансированию общая сумма расходов на реализацию проекта составила 8 516 255 рублей.

- Средства гранта были направлены на оплату труда сотрудников, приобретение медикаментов, средств для проведения занятий: приобрели кинетический песок, планшеты для рисования, эспандеры, шашки, шахматы, два комплекта для игры в бочче (футбол на колясках), - рассказал Ильгам Исмагилов. - Были обновлены спальные места на более чем 70 койко-мест - закупили ортопедические матрацы, подушки и одеяла. Приобрели инвалидные коляски, стульчики для принятия душа и др.

На территории разбили социальный парк с мотивационными высказываниями. Большинство граждан не имеет представления о деятельности фонда «Ярдэм», а эти инсталляции привлекают их внимание. За счет средств гранта также издано пособие по социокультурной реабилитации людей с ОВЗ, которые мы передадим всем заинтересованным.

Этот год принес фонду немало испытаний. Пожертвования значительно сократились, мы серьезно выбились из графика из-за санитарных ограничений. Но при первой же возможности занятия продолжились. Несмотря на все трудности, мы достойно провели все пять циклов курсов реабилитации. Подводя итоги проекта, можем сказать - запланированные цели мы выполнили.

Хочу выразить огромную благодарность Фонду президентских грантов за доверие, которое нам оказано, а также всем нашим попечителям. Без всех вас мы бы этого не достигли.

СЛОЖНОЕ КОНКУРСНОЕ СОСТЯЗАНИЕ

Почетным гостем встречи стала заместитель председателя комиссии по образованию и науке Общественной палаты РТ Римма Гильмеева.

- Получить грант Президента РФ - это пройти огромное конкурсное состязание с большим числом заявок, и то, что проект «Поддержим друг друга» попал в список победителей, - заслуга людей, которые работают в фонде «Ярдэм», - подчеркнула она. - Сегодня мы знаем, что инвалиды многое могут делать, и очень многому мы могли бы у них научиться. Но нужно, чтобы рядом были такие люди, как те, которые работают в фонде. Система меня удивила тем, что активно привлекаются научные кадры. Кроме того, момент реабилитации, адаптации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья требует не только физических и материальных усилий, но и психоэмоциональной поддержки, и они получают ее в реабилитационном центре. От имени членов Общественной палаты РТ огромная благодарность фонду и его сотрудникам.

Римма Гильмеева высказала благодарность фонду от членов Общественной палаты РТ.

Свои впечатления от проекта высказали также члены обществ инвалидов, участники курсов. Председателям районных обществ инвалидов Казани, представителям благотворительных фондов и реабилитационных центров Малика Гельмутдинова презентовала учебное пособие по реабилитации людей с ОВЗ.