"Я тебя люблю": советы для тех, кому интересна обратная связь

Во время съемок фильма Фото: Из материалов пресс-службы

Когда вы уже знаете, о чем говорят мужчины, то вполне логично узнать о том, о чем говорят семейные пары. Тем более, что такую возможность нам готовы предоставить Квартет И, Мария Миронова, Ирина Горбачева и Анастасия Уколова.

С первой частью картины – «Громка связь», зритель познакомился два года назад, а действия нового фильма происходят спустя четыре года, когда компания все это время молча переживает новость о том, что Дима – гей. Одновременно выясняется, что все эти взрослые дяди и тети хранят и пестуют свои детские обиды и ведут себя порой как шестиклассники. Как там говорит народная мудрость? Нет взрослых людей, а есть только постаревшие дети. Вот нам и демонстрируют верность этой пословицы.

Вот и получайте уже знакомых нам пластического хирурга Льва и его супругу – детского психолога Еву, которые пытаются найти компромисс в общении со своей подросшей дочерью; «зашоренного» на своих рабочих проблемах Бориса, страдающего от «мании преследования», его уставшую от заморочек мужа жену Алину; молодящегося мачо Вадима и его избранницу Катю; и, конечно, того самого одинокого Дмитрия.

Сцена из фильма Фото: принтскрин видео.

На этот раз все встретились ради Нового года. Ева предложила очередную игру – написать записки друг другу: «Дорогой …, пожалуйста, больше не …». Вот и должен каждый написать, что бы попросил изменить в себе этот персонаж. Вот тут и начались те самые всплески подавленного друг другом недовольства. Предъявить претензии другу – обидеть его, вот и молчат, делают вид, что все нормально, но, как сказала Катя, от этого и начинаются проблемы, вплоть до болезней: «Это же все психосоматика!». Откровения звучат с экрана то и дело, иногда на грани, но чаще всего это с юмором и почти необидно. Вот-вот наступит тот момент, когда все начнут раскрывать собранные записки…

Но в дело вмешался лось…

«Громкая связь» - это словно мост между прежними работами Квартета И. Скорее всего именно благодаря этому привычному уже квартету (простите за тавтологию!) артистов и их искрометным шуткам и удивительной сыгранности, удачно дополненной выбором женских исполнителей главных героинь, картина в очередной раз удалась. Ни на йоту не провисла и не оставила недоуменного немого вопроса «Как же так? Дальше то что?». А дальше только совет: «Не забывайте добавить всегда «Я тебя люблю!».