Татарстанские комбайнеры добились рекордных намолотов вместе с компанией Ростсельмаш

Ставить рекорды вместе приглашались любые хозяйства, включая КФХ и ИП. Работа комбайнеров сравнивалась по намолотам или количеству заготовленной массы, а операторов тракторов - по производительности или топливной экономичности на основных полевых операциях. Итоговые данные порадовали и организаторов, и участников.

Лучшими в Татарстане признаны результаты комбайнеров из ООО «Хузангайское» (Алькеевский район) и ООО «Август-Муслюм» (Муслюмовский район). Рекордсменов пригласили в столицу республики для чествования, на котором им вручили почетные дипломы и ключи от белоснежных автомобилей LADA 4×4 Urban 3D 2020 года выпуска. Всего по России наград в виде внедорожников удостоились 30 победителей. Абсолютно все участники программы получат полезные наборы механизатора.

Татарстанские герои урожая отметили, что достигнуть высоких показателей им помогли благоприятный для земледелия год и безотказная работа техники.

- Мы в своем хозяйстве много используем технику Ростсельмаш, - рассказал главный инженер ООО «Август-Муслюм» Сергей Чернышев. - Это и трактора трехтысячной серии RSM 3535, самоходные опрыскиватели SP 275. И, конечно, комбайны. У нас 24 комбайна TORUM 750. Поэтому решили попробовать свои силы в программе. И техника нас не подвела, и сервисная служба нам помогала. Поэтому мы показали очень хороший результат в нашей номинации - средний намолот составил 35 тонн зерна в час. Комбайны TORUM 750 нас устраивают - и по производительности, и по цене.

Свои победы - у комбайнеров ООО «Хузангаевское».

- Я работаю на комбайне ACROS 595 Plus. В программе мне удалось достичь показателей 12,96 тонны в час и 4,5 тысячи тонн зерна за уборочный сезон, - поделился механизатор Сергей Ермолаев. - С цифрами по России мы не сравнивали, а по Алькеевскому району сводки показывали, что в среднем результаты у других комбайнеров - 2 - 2,5 тысячи за сезон. Результат работы во многом зависит от того, насколько ты знаешь преимущества своей машины и как хорошо ты можешь ее настроить. В этом плане комбайн Ростсельмаш ACROS 595 Plus - простая и понятная техника. У нее широкие возможности для регулировок и автоматизированы важные процессы. А главное, техника безотказная. С утра посмотрел агромашину - и ты уверен, что она будет работать весь день, не подведет.

Если говорить об итогах в целом по России, то на зерноуборочных комбайнах лучшие показатели по намолоту продемонстрировал комбайн TORUM 785 в Белгородской области - 42,12 т/час (КФХ А. Яковлев).

По всем показателям отлично проявили себя тракторы. Лучшая производительность составила на культивации - 20,3 га в час в Саратовской области (ООО «Аванагард-Агро»), на посеве - 18,9 га в час в Самарской области (ООО «Парфеновское»), на дисковании - 13,75 га в час в Тамбовской области (СХПК «Русь»), на вспашке - 4,56 га в час в Ставропольском крае (ООО «Саблинское»), на глубокорыхлении - 5,2 га в час в Саратовской области (КФХ Н. Абдуллаев).

Параметры превосходят средние по региону в основном на 3 - 4 пункта. Отдельная номинация - снижение расхода топлива, и этот показатель тоже отличается от среднего в лучшую сторону. Так, в Волгоградской области по расходу на культивации рекордсменом стало ООО «Фермалэнд» - машины показали результат в 3,3 л на га при среднем нормальном показателе 3,8 - 4,4 л/га.

- Благодаря программе «Ставим рекорды вместе» техника компании Ростсельмаш под управлением лучших механизаторов со всей России смогла показать новые рекорды производительности, - отметил региональный представитель компании Ростсельмаш Андрей Слюсарев.

А генеральный директор ООО «Таросмашинери», официального дилера компании Ростсельмаш по РТ, Андрей Кушнарев подчеркнул достижения татарстанских участников:

«Мы оказываем содействие хозяйствам Республики Татарстан в поставке сельхозтехники Ростсельмаш, ее гарантийном ремонте и сервисе уже 18 лет. Мы с радостью поддерживали программу «Ставим рекорды вместе» и будем и в дальнейшем приветствовать внимание производителей техники к человеку труда»