А ДЛЯ ВАС ПОДАРОК - КЛАСС!

16 декабря в поселке Урняк Арского района, на базе Арского агропромышленного профессионального колледжа состоялось торжественное открытие класса, оснащенного новой мебелью и мультимедийным оборудованием.

Обучение в новом кабинете будут проходить ежегодно порядка 150 студентов колледжа. Это будущие операторы комбайнов и тракторов, механизаторы и инженеры сельхозпроизводства. Благодаря открытию класса с его мультимедийными возможностями изучать особенности современной аграрной техники им станет проще. А тесный контакт с ведущим производителем сельхозтехники поможет ребятам нарастить свои профессиональные компетенции еще до начала практики.

- Это большая честь для нас - получить такой оборудованный кабинет. Мы благодарны руководителям Ростсельмаш и всем, кто работал над обновлением класса, и надеемся на то, что наше сотрудничество на благо совершенствования подготовки специалистов в сельскохозяйственной сфере будет продолжаться, - поблагодарил представителей компании директор колледжа Зульфат Давлетбаев.

Порадовался за земляков и прибывший на церемонию начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Арского района Ренат Гатиятов, который в свое время сам окончил этот колледж и позже дорос здесь от мастера до заместителя директора. Поблагодарив компанию за сотрудничество, он отметил, что в годы его учебы таких продвинутых классов не было.

Генеральный директор ООО «Таросмашинери», официального дилера компании Ростсельмаш по РТ, Андрей Кушнарев также поделился конкретными идеями взаимодействия с колледжем в плане образовательного процесса:

«Выпускники колледжа могут пройти в нашей компании производственную практику: получить необходимый опыт, поучаствовать в гарантийном ремонте, сервисном обслуживании техники. Также мы можем организовать экскурсию по нашему дилерскому центру. А в феврале приглашаем на крупную ежегодную сельскохозяйственную выставку на базе «Казань-Экспо», где вы сможете вживую увидеть нашу технику, познакомиться с ней лучше и задать вопросы специалистам»

После торжественной части студенты прошли в учебную аудиторию, где для них была проведена виртуальная экскурсия по Ростсельмаш. Региональный менеджер Ростсельмаш Андрей Слюсарев рассказал ребятам о выпускаемой брендом продукции, ближайших планах компании и ряде инновационных решений, разработанных специалистами Ростсельмаш. Так, например, многое в привычном ведении сельского хозяйства способна поменять система дистанционного мониторинга AgrotronicTM. Благодаря ей руководитель аграрной компании может удаленно наблюдать за работой техники. Находясь в офисе или где угодно, он может отслеживать десятки показателей - например, где находится агромашина, какова ее производительность и расход топлива в данный момент.

Заметим, что помощь учебному заведению в оснащении аудитории для Ростсельмаш стала уже традицией. В Татарстане открыли третий подобный класс.

СПРАВКА

Ростсельмаш - группа компаний, в которую входит 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в пяти странах. Компания производит более 150 моделей и модификаций 24 типов техники для сельского хозяйства, включая комбайны, трактора, опрыскиватели.