В Татарстане ожидается 30-градусный мороз

Перед похолоданием ожидается снег, а местами метель и сильный ветер до 15 м/с. Фото: Влад КОМЯКОВ

Уже в эту пятницу, 18 декабря, Гидрометцентр Татарстана прогнозирует в регионе неустойчивый характер погоды. Так, утром и днем ожидается снег, а местами метель и сильный ветер до 15 м/с. До первой половины дня температура воздуха продержится в пределах от 0 до -5 градусов. После чего похолодает, на дорогах гололедица, местами сильная.

В субботу же, 19 декабря, Татарстан будет находится под влиянием сначала тыловой части циклона, а затем гребня северо-западного антициклона. В регион начнет поступать очень холодный арктический воздух. Атмосферное давление поднимется – перестанет идти снег. Ночью температура воздуха будет от -16 до -21, а при прояснениях и все 26 градусов мороза, днем – от -13 до -18.

При этом в воскресенье и последующий понедельник (20 и 21 декабря) осадки все так же маловероятны, а из-за антициклона ночью и утром прогнозируется от -20 до -25, при прояснениях ожидается 30-градусный мороз.