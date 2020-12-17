«Наши подопечные каждый день совершают подвиг, и мы должны помочь им»

«СЛОЖНО БЫЛО СОБРАТЬ РЕСУРСЫ»

В Казани в благотворительном фонде «Ярдэм» («Помощь») подвели предварительные итоги 2020 года и рассказали о планах.

- В любой кризис под удар в первую очередь попадают самые незащищенные, - отмечает Президент Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов. - Зная, что для многих сограждан период самоизоляции стал очень тяжелым, в апреле и мае мы организовали проект «Дорога жизни» по доставке горячей еды. Адресатами помощи стали люди с ограниченными возможностями здоровья, малоимущие, одинокие пенсионеры. В общей сложности за этот период организовали доставку ланч-боксов более чем 74 тысячам человек.

Самоизоляция закончилась, но жизнь у многих наших подопечных не стала легче. Поэтому мы решили продолжить проект «Дорога жизни» с 1 октября. В частности, ланч-боксы ежедневно доставляются инвалидам I группы и лежачим больным, которые не в состоянии себя накормить. Мы продолжили и кормление бездомных - горячее питание получают каждый день порядка 50 человек.

Новым направлением акции «Дорога жизни» осенью стала раздача наборов продуктов первой необходимости. Ежемесячно их получают порядка 500 нуждающихся семей из Казани. Их привозят людям с ОВЗ, людям преклонного возраста, а также многодетным мамам, семьям с детьми-инвалидами. Если посмотреть распределение по группам инвалидности, 63% получателей продуктовых наборов - инвалиды первой группы, 30% - второй, 7% - третьей.

- Несмотря на то что в этот год особенно сложно было собрать ресурсы, сосредоточиться, фонд усилил свою работу, - комментирует Илдар хазрат Баязитов, председатель Совета НИБФ «Ярдэм». - В условиях самоизоляции мы были вынуждены прервать курсы реабилитации для незрячих, инвалидов-колясочников и людей с ДЦП, но сейчас наверстываем упущенное.

Проект «Видеть и слышать сердцем» нацелен на реабилитацию незрячих и слабовидящих людей, которых обучают чтению по Брайлю, компьютерной грамотности, ориентированию на местности и др. Каждый месяц в «Ярдэм» приезжают новые 90 инвалидов по зрению, которым фонд обеспечивает проживание и питание, а главное, работу специалистов. В 2020 году проект стал победителем конкурса грантов Президента РФ, направленных на развитие гражданского общества.

Курсы реабилитации «Поддержим друг друга» имеют целью восстановление людей с ДЦП и болезнями опорно-двигательного аппарата. Только в октябре-ноябре проведены четыре курса для 95 человек.

Недавно Илдар Баязитов стал лауреатом Премии Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества.

СЕМЬЯ ПОТЕРЯЛА КОРМИЛЬЦА И БЕДСТВОВАЛА

- Мы стремимся, чтобы помощь конкретному человеку была системной, не разовой. Второе - стараемся дать удочку, а не рыбу. И когда человек действительно справляется с ситуацией и может применить эту удочку - это такой заряд энергии дает! - признается Ильгам Исмагилов. - Помню одну из первых акций помощи многодетным семьям, попавшим в сложную ситуацию. К нам обратились с необычной просьбой - помочь трудоустроить мать четверых детей в приют. Оказалось, что ей грозит лишение родительских прав из-за того, что детям негде жить. Семья потеряла кормильца и бедствовала, и чтобы в приюте быть поближе к детям, женщина хотела работать в детдоме. Илдар хазрат, конечно же, сказал, что это не выход. Встретились с ней, спросили, сумеет ли она жить на селе, и решили приобрести небольшой деревенский дом. Фонд объявил сбор денег. Перевезли семью в Черемшанский район, закупили мебель, утварь, инвентарь. Привезли запас еды и козу. Когда накрыли на стол, изголодавшиеся дети начали отбирать мясо друг у друга. На это невозможно было смотреть.

А после переезда их мама устроилась работать нянечкой, начала получать пособие на всех детей - фонд помог привести в порядок документы. Сейчас у семьи своя зимняя теплица, где выращивают рассаду и саженцы цветов.

«НАШИ ДЕТИ РАСТУТ ДОСТОЙНЫМИ ЛЮДЬМИ»

- В планах на 2021 год в первую очередь продолжать работу реабилитационных курсов, - рассказывает Илдар хазрат Баязитов. - Активно идет и работа с детьми, оставшимися без семьи, которых опекает фонд. Здесь множество поводов для радости - наши дети растут достойными людьми, продолжают свое образование.

Запланировано открытие нескольких крупных объектов. В частности, на территории фонда «Ярдэм» в Казани строим спортивный комплекс. В нем будет хватать места и прихожанам, и нашим инвалидам уже не придется арендовать залы для занятий с реабилитантами. Начнем проводить соревнования, например, по футболу на колясках.

Фонд начинает также строительство нового здания мечети «Сулейман». Старое будет демонтировано. Это благодатное место - целых 12 лет мы здесь работали, здесь было положено начало реабилитационной работе. Если все пойдет по плану, открытие состоится в 2022 году.

Фонд «Ярдэм» планирует и строительство реабилитационного центра для инвалидов-колясочников и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Центр будет располагать бассейном, доступным для посещения колясочниками.

- Мы работаем с людьми с ОВЗ и видим: многие каждый день совершают подвиг, - подчеркивает Илдар хазрат Баязитов. - Это пример для всех нас, и мы должны сделать для них всё, что можем. Но все эти благие дела не получились бы, если бы не множество добрых людей, которые поддерживают наш фонд. Порой ежедневно к нам приезжали до 100 волонтеров. К концу ноября более 4 тысяч неравнодушных людей внесли свой вклад в помощь нашим подопечным.