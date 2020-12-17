Алкоголь согревает организм, придает храбрости и полезен в малых дозах: Что из этого миф, а что правда

Алкоголь не так полезен, как многие об этом думают. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала года в Татарстане зарегистрирован 421 случай отравления алкоголем. Такие данные приводит пресс-служба республиканского Роспотребнадзора. Отметим, что по сравнению с прошлым годом татарстанцы стали реже травиться спиртным. В 2019 от некачественного спиртного пострадали 503 жителя республики.

Естественно, что большая часть отравившихся – люди совершеннолетние. На лиц старше 18 лет приходится 378 случаев. Однако и несовершеннолетние страдают от употребления некачественного спиртного. Причем, процент от общего числа отравившихся превышает 10%. Так, с начала года пострадали 19 детей в возрасте до 14 лет и 24 подростка, чей возраст от 15 до 17 лет.

Анализ социального положения пострадавших показал: неработающие составили 44,2%, работающее население – 20,4%, пенсионеры – 15%, школьники – 8,8%, учащиеся – 1,4%, БОМЖи - 1% и прочие – 9,2%.

В структуре алкогольных отравлений преобладают отравления этанолом – 59,5%, отравления метанолом составили 16,6%, спиртом неуточненным – 9,7% (в том числе суррогатами алкоголя – 9,8%), другими спиртами – 2,4% и 2-пропанолом - 2%.

Почти каждый второй случай отравления спиртным становится смертельным. Так, в 2020 зарегистрировано 203 летальных исхода. Для сравнения годом ранее от отравления спиртным погиб 201 человек.

МИФЫ ОБ АЛКОГОЛЕ

Винопитие в России традиционно

- На самом деле на протяжении большей части российской истории традиционными были слабоалкогольные напитки. Массово злоупотреблять крепким алкоголем начали сравнительно недавно — в годы правления Хрущева и Брежнева.

Умеренные дозы алкоголя полезны или по крайней мере безвредны; существует так называемое «культурное употребление» алкоголя, в малых дозах, в ходе застолья

- На самом деле не существует безвредных доз алкоголя, а польза, которую, возможно, приносят алкогольные напитки, может быть получена и другими способами; «культурное употребление» опасно незаметным вовлечением человека в алкоголизм.

Алкоголь согревает организм

- На самом деле алкоголь, особенно в мороз, способствует ускоренному охлаждению организма, как за счёт потерь тепла, вызванных испарением спирта, так и за счёт нарушения терморегуляции, а зимой есть риск замёрзнуть, заснув пьяным на улице.

Алкоголь вызывает сон

- Только сон этот нездоровый, наркотический, заканчивающийся, в лучшем случае, похмельем.

Алкоголь улучшает иммунитет

- Давно и надежно доказано, что алкоголь ослабляет иммунитет, алкоголики более подвержены вирусным и инфекционным заболеваниям.

Алкоголь придает храбрости

- При определённой концентрации этанола в крови, которая при регулярном употреблении растёт, наступает краткосрочная фаза опьянения, которая, в частности, характеризуется расторможенностью и снижением самокритичности, что может привести к действиям, необычным для человека в трезвом состоянии.

Алкоголь не портит мужские половые клетки

- Приводит к ранней импотенции.

Алкоголь не наносит непоправимый урон женским половым клеткам, существующим на протяжении всей жизни

- На самом деле наносит, особенно при хроническом алкоголизме.