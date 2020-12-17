В Марий Эл женщина-водитель погибла, когда врезалась в автобус хоккейной команды "Ариада"

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Смертельная авария произошла в четверг, 17 декабря, в 7.20 на 2 километре автодороги "Волжск-Часовенная" в Волжском районе республики. По предварительным данным, 29-летняя женщина-водитель иномарки не выбрала безопасную скорость и не смогла справиться с управлением своего автомобиля во время маневра обгона.

Ее иномарка вылетела на встречку, где столкнулась с автобусом "Скания", принадлежащий хоккейной команде "Ариада". На момент столкновения в нем не было пассажиров.

В автобусе не была пассажиров в момент аварии Фото: МВД по Марий Эл

Во время аварии женщина-водитель получила смертельные травмы и погибла на месте.

- На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл, - сообщили в МВД республики.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными на дороге, выбирать скорость, позволяющую контролировать движение транспортного средства, увеличивать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами.