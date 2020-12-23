Юбилейное переподключение и умные подстанции: чем отличились энергетики Татарстана в уходящем году

Ровно 100 лет назад, принимая план ГОЭЛРО, власти мечтали о повсеместной электрификации отраслей народного хозяйства. Сейчас, в 2020 году, энергетики уже делают всё, чтобы оцифровать и автоматизировать процессы электроснабжения предприятий и населения. «Комсомолка» изучила проделанную за прошедший год работу «Сетевой компании».

ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

«Сетевая компания» в 2020 году инициировала пилотный проект по созданию цифровой модели электросетевой инфраструктуры Татарстана. Впервые в энергетике России в единую систему подключили все сетевые активы и классы напряжения (от 0,4 до 500 кВ), в том числе и линии электропередач, и диспетчерские схемы подстанции. Единая автоматизированная система технологического управления (ЕАСТУ) не только отображает топологию разнесенных по республике и связанных между собой сетевых активов, но и позволяет эффективно управлять ими в стандартах Международной электротехнической комиссии.

По словам генерального директора АО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева, реализованный проект является фундаментом для дальнейшей цифровой трансформации компании.

- Выполнение всех шагов по цифровизации позволит сформировать новую аналитику по качеству и эффективности оказания услуг по передаче, что позволит управлять энергосистемой Республики Татарстан на совершенно новом уровне, - подчеркнул он.

Полностью цифровыми становятся и сами подстанции. В этом году «Сетевая компания» приступила к оцифровке в Казани еще одной - вслед за ПС 110 кВ Портовая, взамен действующей ПС 110 кв Азино рядом строится новый центр питания. Действующая подстанция введена в эксплуатацию в 1987 году и достойно справлялась с нагрузкой, обеспечивая электричеством, разросшийся до масштабных размеров жилой фонд, а также ряд социальных объектов: «Водоканал», детский психоневрологический санаторий и «инфекционку», а также крупный торговый центр. В обязанности нового энергообъекта также будет входить обеспечение электричеством новой станции метрополитена «10-й микрорайон».

Особенность подстанции - внедрение цифровых технологий в системах автоматизации и управления оборудованием, что упростит эксплуатацию и повысит надежность за счет постоянного контроля всех систем. Также принято решение заменить трансформаторы на более мощные - за счет использования форсированного трансформатора 40/60 можно увеличивать нагрузочную возможность трансформатора до 60 МВА. Этот объект энергетики намерены запустить в эксплуатацию в 2022 году.

В 2017 - 2018 годах в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске под кураторством «Сетевой компании» реализованы проекты автоматического восстановления сети. Продолжением этих проектов стала программа «Смарт Грид», к реализации которой приступили в республиканской столице в 2019 году. Теперь в течение пяти лет подрядчик должен будет перевести в режим управляемости и наблюдаемости все 108 распределительных пункта города, модернизировать 652 трансформаторные подстанции, обновить 100 км кабельных линий распределительной сети города.

- Первый этап пятилетней программы подходит к завершению, и можно с гордостью сказать, что аналогов такого масштабного проекта в России нет, - отметил генеральный директор АО «Сетевая компания».

Благодаря модернизации при внештатной ситуации система сама менее чем за минуту сможет найти место повреждения сети и, локализовав очаг, восстановить электроснабжение. В последующем энергетики будут решать возникшую ситуацию, но потребители этого не заметят.

Умные цифровые счетчики приходят и в дома к потребителям. «Сетевая компания» начиная с 2018 года взяла на себя ответственность по бесплатной для населения установке приборов учета. С 1 июля этого года обязанность по установке и замене приборов учета распространена на федеральном уровне. Теперь на энергетиков лягут не только затраты по монтажу, но и эксплуатационные затраты на их содержание.

Интеллектуальная система позволит потребителю «выпасть» из системы контроля - без его участия автоматически будут передаваться данные о потреблении электроэнергии, также система будет самостоятельно извещать службы о некачественном энергообеспечении или перебоях в подаче электричества. Это, по словам энергетиков, позволит повысить надежность и качество электроснабжения.

В этом году на территории Татарстана «Сетевая компания» заменила и установила потребителям около 75 тысяч «умных счетчиков».

НОВЫЕ ПОДСТАНЦИИ И ЛЭП

В рамках инвестиционной программы «Сетевая компания» в этом году завершила строительство и ввела в эксплуатацию ряд крупных объектов.

Так, в августе торжественно открыли подстанцию 110 кВ Верхний Услон, что создало комфортные условия для развития производственных объектов, проживания местных жителей и практически сотни тысяч столичных жителей в их загородных домах. Подстанция спроектирована с заделом - в случае необходимости мощность можно будет увеличить. При строительстве также использовались элементы цифровизации.

Моторизированные выкатные элементы ячеек комплектно-распределительных устройств 35 и 10 киловольт позволяют полностью автоматизировать производственный процесс объекта. Все технологические операции производятся без непосредственного воздействия оперативного персонала на оборудование. Как подчеркнули в «Сетевой компании», в Татарстане впервые в таком объеме автоматизирован процесс оперативных переключений на распределительных устройствах 35 и 10 кВ. Кстати, для присоединения новой подстанции к объектам энергосистемы в зоне ответственности Буинских электрических сетей была построена новая энергетическая артерия (двухцепная отпайка от КВЛ 110 кВ Свияжск - Иннополис и Исаково - Иннополис) протяженностью 18,6 км.

Также в конце августа «Сетевая компания» торжественно запустила после реконструкции подстанцию 220 кВ имени 100-летия ТАССР в Зеленодольске. Объект не только снабжает электричеством жителей и крупнейшие предприятия города, но и осуществляет транзит электроэнергии в соседние республики.

Примечательно, что переподключение подстанции на новое оборудование осуществляли без отключения потребителей. Кроме того, после модернизации подстанция стала одной из самых современных в российском электросетевом комплексе за счет внедрения системы дистанционного управления первичным оборудованием и впервые в России - функциями устройств РЗА.

В рамках инвестпрограммы велись реконструкции воздушных линий 110 кВ Чинчурино - Тетюши в Буинском районе и Узловая - Исмагилово - в Альметьевском. В обоих случаях при реконструкции старые опоры заменены на оцинкованные металлические - это позволит экономить на обслуживании. На линиях Чинчурино - Тетюши увеличено сечение провода, что повысит пропускную способность линии. Вместе с этим с целью предупреждения аварийных ситуаций из-за замыкания в результате перехлестывания проводов или обрыва, в результате обледенения проводов на линиях установлены гирлянды подвесной изоляции и специальные гасители вибрации.

В Альметьевском районе для предупреждения несанкционированного доступа к ЛЭП установлены оптические мультиплексоры, что позволило создать высокоскоростные цифровые каналы связи и передачи телеметрической информации с подстанций 110 - 220 кВ. Кроме того, после реконструкции воздушная линия Узловая - Исмагилово станет одним из трех участков транзитной линии между системообразующими подстанциями напряжением 220 кВ «Узловая» и «Азнакаево» и продолжением ВЛ 110 кВ Исмагилово - Якеево и ВЛ 110 кВ Азнакаево - Якеево.

ЮБИЛЕЙНАЯ РАБОТА

Не остались без внимания и электрические сети малого напряжения. Из-за ветхости и растущей нагрузки потребления стали нередкими нарекания жителей на перебои энергоснабжения. По этой причине часть внимания в этом году также было уделено строительству и реконструкции сетей 0,4 - 10 кВ. Капитальное обновление электросетевой инфраструктуры провели во многих районах республики.

В Буинском районе энергетики в этом году провели юбилейную 100-тысячную работу под напряжением - работы проведены без отключения потребителей от электроснабжения. Примечательно, что отсчет работ под напряжением ведется с 2009 года, а активное развитие получил с 2015 года. На сегодняшний день в «Сетевой компании» 141 бригада электромонтеров распределительных сетей обучена на ЛЭП и РУ до 1000 кВ, 54 бригады - в электроустановках до 35 кВ, одна бригада выполняет работы на напряжении 500 кВ под потенциалом провода.

Как отмечают в «Сетевой компании», часть работ, начатых в этом году, будут продолжены в следующем.